Pedro Figueiredo averbou o seu quarto top-10 no Challenge Tour finalizando o Euram Bank Open no trio dos 8.ºs. Estava nos 6.ºs para a última volta no GC Adamstal (Par 70), em Ramsau, na Áustria, mas um mau arranque – seguia com 2 acima do Par após seis buracos – não lhe permitiu lutar por aquela que seria a sua segunda vitória do ano no circuito.

Mesmo assim, reagiu e jogou o resto do percurso em 4 abaixo do Par, com cinco birdies e um bogey, para uma volta final de 68 e um total de 268 (69-67-64-68), 12 abaixo do Par. Ficou a cinco pancadas do vencedor, o holandês Darius Van Driel (70-64-62-67) e, com um prémio de €4.440, subiu de 9.º para 7.º na Road to Ras Al Khaimah, a ordem de mérito do circuito. Os 15 primeiros nesta tabela no final da época são promovidos ao European Tour…

PUB

Tiago Cruz (71-67-66-70) e Miguel Gaspar (69-68-67-77), os outros portugueses que passaram o cut nesta prova dotada com €180.000 terminaram nos 31ºs e nos 57.ºs, respectivamente.

Entretanto Filipe Lima tirou partido da sua Categoria 19 (para jogadores entre as posições 128 e 147 na Race to Dubao 2017) no European Tour para participar em mais um torneio do principal circuito europeu e com bom proveito, já que terminou o Porsche European Tour (€2 milhões de euros de prize-money), na Alemanha, nos 22.ºs facturando €21.400.

PUB

Já a 24 de Junho fora 18.º no BMW International Open também na Alemanha, o torneio antecedente do European Tour em que participou arrecadando €23.075.

No Porsche European Tour, Lima somou 284 (70-71-74-69), 4 abaixo do Par. Ricardo Melo Gouveia também participou mas falhou o cut por uma pancada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vencedor foi o inglês Richard McEvoy, com 277 (-11), no seu primeiro triunfo no European Tour ao fim de 285 torneios.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB