O português Bernardo Silva marcou no sábado dois golos na vitória do Manchester City por 3-2 frente ao Bayern Munique, em jogo do torneio de pré-temporada International Champions Cup de futebol.

Na Florida, o internacional português foi decisivo no primeiro triunfo dos citizens, depois das derrotas frente ao Borussia Dortmund (1-0) e ao Liverpool (2-1), num encontro em que os campeões ingleses estiveram a perder por 2-0.

Meritan Shabani, aos 15 minutos, e o holandês Arjen Robben, aos 24, deram vantagem aos hexacampeões alemães, mas Bernardo Silva ainda reduziu na primeira parte, aos 45+1.

O português, que substituiu o francês Riyad Mahrez, aos 28 minutos, converteu-se na grande figura do encontro, ao marcar o golo da vitória, aos 70, depois de Lukas Nmecha ter empatado, aos 51.

Em Pasadena, para a mesma competição, FC Barcelona e Tottenham empataram 2-2, num encontro em André Gomes se lesionou no bíceps femoral da coxa esquerda durante a primeira parte, e que os catalães estiveram a vencer por 2-0.

Munir, aos 15, e o brasileiro Arthur, aos 29, ambos a passe de Rafinha, deram vantagem aos campeões espanhóis, que permitiram o empate aos londrinos, graças a tentos do coreano Son, aos 73, e do francês N'Koudou, dois minutos depois.

No desempate nas grandes penalidades, o FC Barcelona levou a melhor, por 5-3, depois de o cipriota Anthony Georgiou ter permitido a defesa a Cillessen na cobrança de um castigo máximo.

