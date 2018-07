O Varzim e o Estoril foram as equipas da II Liga que neste domingo se conseguiram apurar para a fase de grupos da Taça da Liga. Os varzinistas derrotaram o Moreirense por 2-0 e os "canarinhos" registaram o mesmo resultado contra o Farense. Nacional, Feirense e Desportivo de Chaves foram as restantes equipas apuradas para a fase seguinte da competição, que tem início marcado para Setembro.

O Nacional, campeão da II Liga, regressou este ano ao primeiro escalão do futebol português e começou a época 2018-19 da melhor forma, vencendo o Boavista por 2-1. Os insulares foram os primeiros a adiantarem-se no marcador, por intermédio de Witi (9’). Aos 58 minutos, Fábio Espinho deu o empate aos “axadrezados”, mas a festa durou pouco. Cinco minutos depois, Rochez devolveu a liderança na partida à equipa madeirense.

Já o Varzim marcou dois golos sem resposta ao Moreirense e garantiu o seu lugar na fase de grupos. Aos 25 minutos, Stanley pôs os poveiros em vantagem no marcador, que só foi sentenciado a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, com golo de Ruster.

O Estoril deslocou-se a Faro e acabou por vencer o Farense por 2-0. No "onze" inicial da equipa da linha apresentavam-se oito reforços, e dois deles marcaram golos: Roberto, aos 19 minutos, e Filipe Soares, a sete minutos dos 90.

Depois de um nulo ao fim do tempo regulamentar, o Desp. Chaves derrotou o Arouca por 5-3 nas grandes penalidades. O Feirense venceu o Leixões por 3-2, com Edinho a “bisar” (2’ e 9’) e Sturgeon a dar o golo da vitória aos 55 minutos. Para a equipa de Matosinhos, marcaram Bura (13’) e Breitner (90’+4).

