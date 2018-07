Depois de liderar nos dois primeiros dias com voltas de 66-74, Pedro Silva não resistiu à terceira e última volta no Hauger Golfklubb, na Noruega, caindo para os 9.ºs classificados ao entregar um cartão final de 82 (+10), para um total de 222 (+6).

Um top-10 entre 54 concorrentes de 25 países não deixa, no entanto, de ser uma excelente marca para um atleta que está a dar os seus primeiros passos a nível internacional.

PUB

“Terrível a todos os pontos”, afirmou Pedro Silva ao Gabinete de Imprensa da FPG. “Comecei mal e não consegui recuperar devido a vários erros estúpidos e ao meu putter não estar definitivamente nos seus dias. Foi um dia bastante mau, muito abaixo das minhas expectativas mas não posso ficar triste pelo torneio que fiz.”

Da seleção nacional mista que competiu neste European Young Masters, o único que subiu na tabela a fechar foi Daniel Rodrigues, com um 74 que lhe permitiu passar dos 18.ºs para os 13.ºs, com 223 (+7), ele que havia feito antes 74-75 e que tinha sido 8.º na sua estreia no torneio em 2017.

PUB

O vencedor foi o dinamarquês Sebastian Friedrichsen ao bater no play-off o finlandês Sakke Siltala, depois de ambos terem terminado na frente com voltas de 70-71-73 e um total de 214 (-2).

Na prova de raparigas, também Leonor Medeiros (75-75-82) e Rita Costa Marques (77-79-82) finalizaram com +10, a primeira descendo do 10.º lugar para partilhar o 15.º posto com a suíça Ginnie Lee, ambas com 232 (+16), e a segunda a ficar empatada em 23.ª com a escocesa Carmen Griffiths, com 238 (+22). A vencedora foi a inglesa Caitlin Whitehead com 213 (-3).

Na Taça das Nações, onde contam os três melhores resultados diários dos quatro representantes de cada país, Portugal desceu do 2.º para o 9.º lugar. Liderava ao primeiro dia com 215, foi vice-líder no seguinte com 224, mas hoje não foi além de um 238, somando um total de 677 (+22). Venceu a Suécia com 656 (+8).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB