Música

Caetano e filhos

São concertos em família: a de Caetano Veloso. Moreno, Zeca e Tom juntam-se ao pai-lenda da música brasileira para fazerem um Ofertório. É este o nome do espectáculo (e respectivo disco) em que se debruçam sobre canções dos quatro. Entre elas, canções que, diz o pai, "cresceram em nós, de nós", como Reconvexo, Leãozinho ou Um canto de afoxé para o bloco do Il. Depois do sucesso nos palcos brasileiros – a que voltarão –, lançaram-se numa digressão europeia que termina agora, com os concertos em Portugal.

PORTO Coliseu

Dia 30 de Julho, às 22h.

Bilhetes de 20€ a 75€

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dias 1 e 2 de Agosto, às 22h.

Bilhetes de 20€ a 90€

Foto A Descida do Rio Níger

Cinema

Identidade, memória, fronteira e Rouch

O cinema etnográfico volta a ter honras de protagonismo no Filmes do Homem - Festival Internacional de Documentário de Melgaço para reflectir sobre temas como identidade, memória e fronteira. Nesta quinta edição, 27 filmes vindos de 15 países – escolhidos entre um número recorde de participações, 2.500 – concorrem ao prémio Jean Loup Passek (crítico, programador e principal contribuidor para o espólio do Museu de Cinema de Melgaço). Fora de competição, destaca-se uma homenagem ao realizador e antropólogo francês Jean Rouch, que inclui a projecção de En Une Poignée de Mains Amies, que co-realizou com Manoel de Oliveira; uma sessão especial em que Mina Rad fala da sua influência no cinema iraniano enquanto apresenta, em estreia nacional, Contes Persans, Jean Rouch en Iran; e a exposição de fotografia A Descida do Rio Níger.

MELGAÇO Casa da Cultura, Museu de Cinema Jean Loup Passek e outros locais

De 30 de Julho a 5 de Agosto.

Grátis

Foto Bad Gyal DR

Música

Máquina com mundos

O Theatro Circo volta a pôr a funcionar a sua Máquina de Gelados, um ciclo que procura trazer propostas refrescantes de músicas do mundo às noites estivais de sexta-feira. Para começar, recebe duas revelações vindas de Espanha, ambas com registos lançados este ano: Nathy Peluso (de origem argentina, mas radicada em Madrid), que o El País apontou como "uma nova vanguardista da música latino-americana", pronta a exibir o EP La Sandunguera; e Bad Gyal (Alba Farelo), catalã exuberante que opera nos meandros do dancehall e do reggaeton, com o álbum Worldwide Angel para mostrar. Nas semanas seguintes, tocam o angolano Bonga (dia 10), o líbio Ahmed Fakroun e os turco-holandeses Altin Gün (17), e o nigeriano Seun Kuti (24).

BRAGA Theatro Circo

Dia 3 de Agosto, às 22h.

Bilhetes a 12€

Foto Filipe Braga/Fundação Serralves

Arte

Formas reveladas

A itinerância da Colecção de Serralves passa por um edifício premiado internacionalmente, que se destaca na paisagem pela forma de caracol ou fita enrolada: o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, concebido pelo arquitecto Luís Pedro Silva. Se ao domingo de manhã já se abria ao público para visitas guiadas, agora mantém as portas abertas também à tarde, por causa d'A Conspiração das Formas. Trata-se de uma selecção de obras de Serralves que, segundo a curadora, Gabriela Vaz-Pinheiro, "joga com a ideia de revelação, obrigando ao esforço do espectador". Entre os 19 artistas representados estão Ana Jotta, José Pedro Croft, Leonor Antunes, Pedro Cabrita Reis e Rui Chafes.

MATOSINHOS Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

Até 30 de Setembro. Domingo, das 9h30 às 12h e das 14h30 às 17h (noutro horário mediante marcação: marketing@apdl.pt).

Grátis

Foto Davide Maranha João Henriques

Música

Não façam barulho

A música experimental, improvisada, noise e electroacústica é a razão de ser do festival portuense No Noise, programado pela Sonoscopia. À quarta edição, deixa cair o subtítulo de "O Menor Festival de Verão", passa a referir-se como Festival de Música Experimental & DIY e alarga-se no espaço e na programação. Agora no Convento de Francos, recebe concertos de Will Guthrie, Ignaz Schick, David Maranha, Paulo Eno e outros, mas também instalações sonoras, um mercado de discos independentes, street food e o Kindernoise, um espaço (gratuito) com "actividades vanguardistas" para crianças.

PORTO Convento de Francos

Dia 4 de Agosto, das 11h às 23h.

Bilhetes a 15€; grátis para crianças

