Duas mulheres morreram na madrugada deste sábado na sequência do despiste de um automóvel que se incendiou no acesso à A12 em Pinhal Novo, concelho de Palmela (Setúbal), disseram fontes da Protecção Civil e da GNR.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu no acesso da Estrada Nacional 252 à auto-estrada 12 (A12) em Pinhal Novo, no distrito de Setúbal. Segundo a mesma fonte, o veículo incendiou-se após o despiste, tendo as duas mulheres, que eram as únicas ocupantes do veículo, ficado carbonizadas.

As identidades das duas vítimas mortais ainda não foram apuradas, tendo os corpos sido encaminhados para o serviço de Medicina Legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, de acordo com a GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente foi dado às 3h20, tendo sido mobilizados para o local bombeiros da corporação de Pinhal Novo e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal, além da GNR, num total de 28 operacionais, apoiados por dez veículos.

