Para além dos apartamentos no prédio de Alfama que o vereador do Bloco de Esquerda comprou e reabilitou, Ricardo Robles tem no mercado de arrendamento um outro apartamento no centro de Lisboa: um T3 na rua Conde de Redondo para o qual pede uma renda de 1300 euros por mês.

O valor da renda que está a pedir foi confirmado pelo próprio aos jornalistas do Observador, que visitaram o edifício quando ele estava a ser mostrado a potenciais interessados. Trata-se do apartamento em que viveu o vereador do Bloco de Esquerda, que tem o pelouro da Educação e das Áreas Sociais, até ao passado dia 1 de Maio. O vereador mudou de morada e avisou disso o Tribunal Constitucional, apresentando uma nova declaração de rendimentos — para dar conta da aquisição de um apartamento de 85 metros quadrados na zona das Avenidas Novas e cujo valor patrimonial é de 65.700 euros.

Nas declarações de rendimentos consultadas pelos jornalistas do Observador e do Correio da Manhã encontra-se também o prédio de Alfama comprado em 2014 à Segurança Social por 347 mil euros, e que esteve à venda para alojamento local, como noticia o PÚBLICO.

Nos esclarecimentos que prestou numa conferência de imprensa convocada para sexta-feira à tarde — para responder ao pedido de demissão que lhe foi endereçado pelo PSD, ao acusá-lo de estar a beneficiar da especulação imobiliária que tantas vezes criticou — Ricardo Robles manteve que “nada” na sua actuação estava em contradição com a postura política que sempre assumiu relativamente ao mercado da habitação e às criticas ao alojamento local. Nessa mesma conferência de imprensa informou que, agora, pretendia colocar os apartamentos no mercado de arrendamento de longa duração, mas nunca referiu que já tinha um imóvel nesse segmento.

Este apartamento tem cinco divisões, e um valor patrimonial de 69.697 euros, de acordo com o valor patrimonial referido na declaração de rendimentos entregue no Tribunal Constitucional (TC) — e para cuja compra o vereador declarou ter contraído um empréstimo de 117 mil euros que vence em 2034. Para a compra do apartamento nas Avenidas Novas, o vereador não declarou nenhum empréstimo no TC.

O valor de mercado da habitação é agora apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, que divulga o valor mediano do metro quadrado que é usado nas transacções imobiliárias para habitação. O objectivo é que os dados apurados possam servir de referência ao cálculo do valor das futuras “rendas acessíveis” que constam da Nova Geração das Políticas de Habitação (NGPH) defendidas pelo Governo. De acordo com os últimos dados, e que se referem ao quarto trimestre de 2017, o valor mediano de venda de um apartamento na Rua de Conde Redondo era de 2827 euros por metro quadrado – um valor um pouco acima dos 2451 euros que fazem a média do valor de metro quadrado na cidade de Lisboa.

