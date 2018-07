A Presidência da República desmentiu neste sábado que esteja à espera de promulgação por Marcelo Rebelo de Sousa um diploma relativo à alteração do direito de preferência de inquilinos quanto à compra de imóveis.

“Não há neste momento em Belém nenhum diploma da Assembleia da República aguardando decisão do Presidente da República”, disse ao PÚBLICO fonte oficial da Presidência.

Em causa estão as declarações proferidas este sábado pela líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, quando defendia Ricardo Robles do que qualificou como notícias “falsas” sobre a polémica do imóvel em Alfama que vereador da câmara de Lisboa colocou à venda por um valor mais de dez vezes superior ao adquirido quatro anos antes, e que foi anunciado como um edifício ideal para investidores em alojamento de turistas — prática que o Bloco tem responsabilizado pela actual crise de escassez de habitação na capital.

As notícias, disse Catarina Martins em Castelo de Bode, “pretendem fragilizar o Bloco de Esquerda naquilo que tem sido a sua luta e que continuará a ser, que é o direito à habitação”.

“Nos últimos meses foram aprovadas leis, e o Bloco votou por elas, leis que limitam o alojamento local, que permitem às câmaras limitar o alojamento local para proteger o direito à habitação. Foi promulgada já pelo senhor Presidente a lei que não permite o despejo de pessoas com mais de 65 anos ou com incapacidade e que estão há 15 anos na casa. Queríamos mais, sim, mas esta protege as pessoas e há interesses imobiliários que não gostam dela”, afirmou.

“E está para promulgação em breve a lei que altera o direito de preferência e que permite ao inquilino adquirir só a sua fracção, e não o imóvel todo, quando há uma grande operação imobiliária, e que põe em causa grandes negócios, nomeadamente o da Fidelidade”, acrescentou. E é esta a afirmação que Belém desmente oficialmente, ao dizer que não há de momento nenhum diploma à espera de promulgação.

