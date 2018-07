O Bloco de Esquerda (BE) defendeu sexta-feira à noite que a conduta do seu vereador na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, “em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e que continuará a propor”.

Numa nota enviada à Lusa, o BE reitera que “"é falsa a realização de qualquer venda” e defende que, “enquanto co-proprietário de um imóvel, Ricardo Robles manteve com todos os seus inquilinos uma relação inteiramente correcta, assegurando os direitos de todos”.

Em causa está a notícia avançada na edição de sexta-feira do Jornal Económico, que dá conta que em 2014 o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017 avaliado em 5,7 milhões de euros.

Na sequência desta publicação, a concelhia de Lisboa do PSD pediu a demissão do vereador bloquista, acusando-o de “falta de ética, seriedade e credibilidade política”.

Em conferência de imprensa realizada ao final da tarde de sexta-feira, Ricardo Robles reiterou que a avaliação do prédio “foi feita por uma agência imobiliária, que o teve à venda por seis meses até Abril” e que “desde então, o imóvel não está a venda”. Por isso, sublinhou, “esta compra não foi uma operação especulativa”.

Agora, Ricardo Robles assegura que vai “colocar o imóvel em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as fracções”. E garante: “Não venderei a minha parte do imóvel e colocarei as minhas fracções no mercado de arrendamento. Não comprei este prédio para o vender com mais-valias e, pela minha parte, não o farei.”

Questionado sobre a existência de um conflito entre o que defendeu na campanha eleitoral e o que tem defendido enquanto vereador – uma vez que se tem mostrado muito crítico da especulação imobiliária e da saída dos moradores da cidade – Ricardo Robles defendeu que “não há nenhuma incoerência”.

Na sua opinião, o vereador está a “exercer enquanto proprietário” aquilo que defende para a cidade, uma vez que está “a dar o exemplo” pelo “direito à habitação, pelo direito à permanência” na cidade.

Após a conferência de imprensa de Ricardo Robles, também o presidente da concelhia de Lisboa do PSD anunciou na noite de sexta-feira que vai questionar se o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda “mantêm a confiança política” no vereador Ricardo Robles.

Paulo Ribeiro reafirmou à agência Lusa que o vereador do Bloco de Esquerda (BE) da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, “não reúne condições para exercer o cargo de vereador”, depois das declarações feitas hoje aos jornalistas n a conferência de imprensa.

