O Bloco de Esquerda reclamou este sábado a inscrição do valor de 1% do PIB para a Cultura no Orçamento de Estado (OE) para 2019 e anunciou um acordo com o Governo para a redução do IVA na factura da electricidade.

PUB

Ao participar no debate sobre cultura e OE no âmbito do acampamento nacional da juventude do BE, Catarina Martins afirmou que a cultura em Portugal “tem tido um orçamento praticamente inexistente, 0,1% do PIB”. E acrescentou: “Nem com uma lupa se consegue ver, e a cultura é parte integrante do desenvolvimento, da qualificação, da liberdade de um país.”

Defendendo de seguida o “mínimo de decência de 1% para o orçamento da cultura”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já sobre as políticas fiscais para o sector energético justificou a defesa pelo BE da redução do IVA na electricidade. “Registo que o Governo já aceitou aquilo que é uma proposta do BE há muito tempo, que é a necessidade da redução do IVA da electricidade", disse Catarina Martins, tendo feito notar que “o problema não é apenas fiscal, mas também de rendas excessivas” no sector energético.

“Por iniciativa do BE há uma comissão de inquérito parlamentar a essas rendas excessivas que já tem dados que permitem ao Governo cortar já, pelo menos, 500 milhões de euros nas rendas excessivas para o ano que vem e, por essa via, descer a factura da luz", argumentou.

Por outro lado, defendeu, é possível “ir mais longe” e “também pela via fiscal” na descida do IVA da electricidade. “Não tem nenhum sentido que um bem essencial como a electricidade pague a taxa máxima de IVA. Devemos reverter essa que foi uma das medidas da direita e da troika, voltar à taxa reduzida de IVA e isto é uma boa notícia: o IVA da electricidade vai descer no próximo Orçamento de Estado", assegurou.

PUB