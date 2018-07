Hoje tive a sorte de almoçar biqueirões fritos. Foi a primeira vez que os encontrei em Lisboa. É uma iguaria reservada para o Algarve e para a sôfrega Espanha que nos come quase todos os biqueirões que pescamos.

Eles têm razão. Se nós déssemos o devido valor aos biqueirões já não sobrava tanto para eles. Sobrar é como quem diz: agora são os portugueses que ficam com o que sobra depois dos espanhóis terem enchido as barrigas.

Os biqueirões eram gordos e compridos, diria cilíndricos. Fritaram-se inteiros com tripa e tudo. Estavam maravilhosos. Só ficaram as espinhas. Pareceram-me carapaus melhorados. Ou jaquinzinhos gigantes, com 20 centímetros de extensão.

Eis uma lista de asneiras que fazemos com o biqueirão: exportá-lo (por tuta e meia, ainda por cima), usá-lo para fazer anchovas de conserva reles e baratas, usá-lo como isco para apanhar peixes inferiores e finalmente, hão-de me desculpar, filetá-lo e avinagrá-los para fazer biqueirões alimados. Os espanhóis ainda são piores do que nós neste aspecto: não podem ver duas dúzias de biqueirões sem alimá-los com vinagre industrial e enfiá-los num plástico rasca para vender tudo por 1,99 euros.

Em contrapartida na Cantábria há uma dúzia de casas que pescam biqueirões e transformam-nos em anchovas de conserva tão boas como o melhor jamón ibérico de bellota...

Alimam-se os peixinhos gordos (como os carapaus de Verão) quando há quantidades excessivas. Alimar biqueirões quando há falta de biqueirões é uma loucura.

Pobre Engraulis encrasicolus!

