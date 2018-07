A concorrência nos medicamentos

Tenho pensado na discordância entre o Governo e a Autoridade da Concorrência relativamente aos descontos nos medicamentos. O Governo quer proibi-los, e a Autoridade da Concorrência quer mantê-los. Quem tem razão? Na minha opinião, é o Governo!

O Estado não restringe a livre instalação de padarias, gasolineiras, sapatarias, restaurantes, etc., mas restringe a livre instalação das farmácias. Portanto, o Estado regula (e faz muito bem) o mercado hipersensível dos medicamentos, e fá-lo ainda de outras duas formas: interfere nas margens de lucro dos medicamentos e comparticipa na sua aquisição.

Mas ao permitir que as farmácias façam descontos nos medicamentos, o Estado está a contradizer-se com a premissa anterior e a permitir a livre concorrência, em que existem farmácias que monopolizam o negócio e obrigam ao encerramento das verdadeiras farmácias comunitárias, criando desequilíbrios no acesso da população a eles. Neste caso, o Estado não regula o mercado; pelo contrário, desregula-o. Então, para ter uma atitude correcta e coerente, o Estado deve proibir os descontos nos medicamentos!

Quanto à Autoridade da Concorrência, tão zeladora da livre concorrência e dos descontos, que seja coerente, já que o Estado não o é, e que proponha ao Governo que permita a livre instalação de novas farmácias e que deixe de se meter na fixação dos preços e na comparticipação na aquisição de medicamentos! Viva o laissez faire, laissez passer!

José Madureira, Porto

Desonestidade intelectual

Senhor PM, foi muito feia a sua postura no último debate da Nação. Está no seu direito de fazer propaganda dos valores do investimento do seu governo nas diversas áreas, e até compará-las com as do anterior governo. Agora o que não pode é omitir que as estatísticas muito fracas do governo de Passos Coelho na sua maior parte resultaram de políticas e decisões que lhe foram impostas pela troika e pelos credores internacionais no período do resgate financeiro. Este foi iniciado e decidido pelo governo do PM José Sócrates, de que V. Exa. fez parte como número dois. E por favor não nos venha dizer que Passos foi culpado do resgate, por o então PSD ter chumbado (com os restantes partidos) o PEC IV da UE. Foi um ministro socialista desse governo, Teixeira dos Santos, que apesar das pressões em contrário do seu PM, teve (tardiamente, é claro) um rebate de consciência e perante a bancarrota chamou a UE. Eu só faço votos para que o povo, quando for chamado a votar em 2019, tenha presente que a única diferença entre o governo de Passos e este de V. Exa. foi que o primeiro não vendeu a alma ao diabo para conservar o poder.

Manuel Martins, Cascais

