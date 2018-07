Um tribunal egípcio condenou neste sábado 75 pessoas à pena de morte pela participação nos protestos violentos que se seguiram ao derrube, em 2013, do Presidente Mohammed Morsi. A execução da sentença está agora nas mãos do grande mufti, a máxima autoridade islâmica do país, que por lei tem de emitir um parecer sobre a pena.

PUB

Os 75 condenados, parte de um grupo de mais de 700 réus, foram considerados culpados pelos graves incidentes de Agosto de 2013, quando centenas de pessoas morreram em manifestações no Cairo contra o derrube de Morsi. Do grupo fazem parte altos dirigentes da Irmandade Muçulmana, organização considerada ilegal no Egipto.

Organizações humanitárias como a Amnistia Internacional consideram que o julgamento em curso é injusto e ilegal, e notam que nenhum membro das forças de segurança egípcias foi levado a tribunal pelos incidentes de Agosto de 2013, apesar de observadores independentes atribuírem às autoridades o grosso da responsabilidade pelas mortes no Cairo.

PUB

Abdel Fattah el-Sisi, líder do golpe militar de 2013, é o actual Presidente do Egipto. Morsi encontra-se actualmente preso por espionagem e terrorismo — chegou a ser condenado à morte, mas a sentença foi anulada em 2016.

PUB