A Fazenda Babilónia, em Pirenópolis, foi um dos maiores engenhos de açúcar do Brasil — teria, no final do século XVIII, início do XIX, perto de 200 escravos. Hoje, da senzala não resta nada, mas a casa grande está lá, aberta a visitas desde 1997, e ali toma-se um café sertanejo que é, com certeza, o melhor de todo o estado. Por trás do projecto está Telma Lopes Machado.

“Nasci aqui, esta fazenda pertence à minha família desde 1864, quando os meus bisavós a compraram”, apresenta-se, iniciando uma visita guiada que terminará frente a uma mesa cheia das mais deliciosas especialidades goianas, comida de roça da mais autêntica, resultado das pesquisas de Telma, das suas memórias de infância e de muitas leituras, entre as quais a incontornável História da Alimentação, de Câmara Cascudo.

O botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire — que pertenceu ao grupo de cientistas que viajaram pelo Brasil durante o período da estadia da corte portuguesa no Rio de Janeiro — passou pela fazenda em 1819 e mostrou-se impressionado com aquela que considerou “a mais bela propriedade que havia em toda a região de Goiás”, na qual “reinavam uma limpeza e uma ordem” que não vira em mais lugar nenhum. No que deixou escrito, refere ainda a “extensa varanda [que] oferecia sombra e ar fresco em todas as horas do dia”.

Telma leva-nos até essa varanda magnífica, mostra-nos a capela e o sino que tem gravada a cara de D. Pedro II, no qual toca um código que aprendeu no colégio de freiras, fala sobre o “massacre psicológico” sofrido pelos escravos, conta muitas histórias antigas. Seria um prazer ficar só a ouvi-la, mas, além disso, temos ainda todas as delícias para provar, das almôndegas guardadas na gordura à paçoca de carne seca, passando pelo bolo de fubá de arroz, a pamonha frita, o bolo da senzala, a trouxinha da sinhá (que as negras faziam para as senhoras, com coalhada azeda, fubá de milho e abóbora madura), o mané pelado (receita criada pelas mulheres portuguesas muito usada no tempo do Brasil colónia), ou as brevidades, feitas de polvilho, ovos e açúcar, tudo acompanhado por sumos de frutas naturais e café feito em cafeteiras sobre o fogo.

A acompanhar-nos na visita está o chef Gilmar Borges que, tal como Telma, se tem dedicado à pesquisa de receitas antigas. “São receitas com influências indígenas, europeias e negras”, explica. “O que a gente faz é dar-lhes um toque de modernidade.” É outra forma, diferente da da Fazenda Babilónia, de olhar para este património, e que provamos mais tarde no recém-inaugurado Café Calliandra, em Pirenópolis.

Também ele fez brevidades, que são “uma quitanda [doce caseiro] feita com polvilho, em vez da farinha de trigo, porque esta vinha de Portugal e demorava muito para chegar”. Com o buriti fez um pão “muito rústico”, com uma laranja que está em risco de extinção uma compota, com o hibisco fez uma torta, além de pickles para acompanhar carnes e, com o porco, uma geleia de bacon. “Cada iguaria tem uma história tradicional. A gente resgata essas receitas das famílias mais antigas, vê os ingredientes, faz a ligação à agricultura familiar.” E assim, entre quitandas (doces) e quitutes (petiscos salgados) vamos descobrindo a comida caipira dos goianos.

Pirenópolis Foto O que fazer Fazenda Babilónia (a 24 quilómetros de Pirenópolis) Uma visita imperdível. Provavelmente o melhor pequeno-almoço de todo o estado de Goiás. Tel.: 55 62 99294 1805/99281 1511 E-mail: contato@fazendababilonia.com.br https://www.facebook.com/FazendaBabilonia Horário: de quarta a domingo, das 9h às 16h. Onde dormir Hotel Pousada Mandala Av. Pref. Sizenando Jayme nº 100 Tel.: 55 62 33313715 E-mail: contato@hotelpousadamandala.com.br www.hotelpousadamandala.com.br Com uma localização central, piscina, parque infantil, sala de massagens e sauna, wi-fi, um pequeno-almoço com produtos locais (que ao fim-de-semana é reforçado com mais algumas especialidades da região), a Pousada Mandala é uma óptima opção para ficar em Pirenópolis. Refúgio Avalon Do mesmo proprietário da Pousada Mandala, José Carlos Ruiz (na foto), conhecido como seu Zé, o refúgio é um lugar especial, tudo pensado a partir das preocupações ecológicas de José e da sua mulher Dione, entretanto falecida (para além de uma área degradada que está em recuperação, existe um minhocário e é feito o reaproveitamento das águas). Há percursos ecológicos, um jardim sensorial com mais de uma centena de plantas usadas para a medicina, a cozinha ou simplesmente ornamentais, que permitem um passeio de descoberta de aromas e sabores surpreendentes. Há piscinas naturais (e até uma pequena cascata) com águas do rio das Almas, onde se pode tomar um banho (existe também a possibilidade de fazer um banho de argila, como tratamento para a pele), há um restaurante que usa os produtos biológicos da horta do refúgio. E há ainda uma série de recantos que convidam à reflexão no meio da natureza. Tel.: 55 62 3331 3715 www.refugioavalon.com.br facebook.com/refugioavalon Vagafogo – Santuário de Vida Selvagem Situado a 7km do centro histórico de Pirenópolis, o santuário é um projecto criado por Evandro Ayer e Catarina Schiffer, um casal que na década de 1970 viveu fora do Brasil numa comunidade hippie e que hoje tem à frente o filho, Uirá. Aberta aos visitantes desde 1992, a reserva oferece uma série de passeios por trilhos e ainda um brunch com produtos locais trabalhados com criatividade por Uirá. A não perder. Tel.: 55 62 991150376 ou 999225471 Aberto todos os dias para passeios e brunch Onde comer Pensão Padre Rosa Possivelmente o restaurante mais icónico de Pirenópolis, tem hoje à frente Ranulfo Jayme Sobrinho, filho do fundador (na década de 1950), Juanito Jayme, que lhe deu o nome em homenagem ao padre que o apoiou num caso judicial complicado. Desde então, embora em diferentes localizações (está novamente a mudar de instalações), nunca deixou de apresentar um rico buffet com vários pratos regionais e algumas criações próprias, com destaque para a magnífica mesa de doces. Rua Aurora, 144 (em breve em nova morada) Calliandra – Gastronomia Harmonizada Restaurante/loja com produtos e especialidades regionais e ainda uma selecção de vinhos estrangeiros e brasileiros (existem, na região de Pirenópolis, alguns produtores de vinho que, pelo menos num caso, estão a trabalhar com castas portuguesas como a Touriga Nacional). Rua do Bonfim, 29 – Centro Histórico Tel.: 55 62 99443314

