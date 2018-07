Os três portugueses que na sexta-feira passaram o cut no Euram Bank Open, prova do Challlenge Tour a decorrer GC Adamstal (Par 70), em Ramsau, na Áustria, conseguiram subir na tabela na jornada desta sábado, com destaque para Pedro Figueiredo, que, com 64, subiu 13 posições para integrar o quarteto dos 6.º classificados para a última volta.

Somando 200 (-10), “Figgy” – que já venceu este ano no circuito e está em 9.º no ranking respectivo – está a quatro pancadas da dupla de líderes, composta pelo holandês Darius Van Driel (70-64-62) e o escocês David Law (66-68-62), ambos com 196 (-14). O norte-americano Sam Crocker e o dinamarquês Joachim Hansen são terceiros com 198.

Tiago Cruz marcou 66 (-4) e subiu 15 lugares e Miguel Gaspar 67 escalando nove lugares, estando ambos nos 23.ºs, com 204 (-6).

