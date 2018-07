O Benfica empatou neste sábado a um golo com a Juventus em mais um jogo particular de preparação para a próxima temporada, perdendo depois no desempate por penáltis (4-2). Os "encarnados" dominaram a primeira parte e sentiram mais dificuldades no segundo tempo, período em que os dois golos da partida foram apontados.

Perante uma Juventus sem muitos dos seus jogadores mais influentes - a começar por Cristiano Ronaldo, mas também Higuaín, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Matuidi ou Mandzukic - mas ainda assim com vários futebolistas de grande nível como Khedira, Pjanic ou Chiellini, o Benfica marcou primeiro, na conversão de um livre directo à entrada da área da Juventus, apontado de forma primorosa por Grimaldo (65'). Repôs a igualdade já perto do fim da partida a Juventus, numa excelente jogada individual de Clemenza, que rematou de fora da área e de forma indefensável para Vlachodimos.

No desempate na marca das grandes penalidades, Jonas acertou no poste e João Félix permitiu a defesa do guarda-redes adversário, enquanto a Juventus não falhou nenhum penálti.

A partida ficou ainda marcada pela substituição forçada do avançado do Benfica, Ferreyra. O jogador chocou com o seu colega de equipa Jardel e teve de sair do relvado com um colar cervical aos 41', sendo substituído por Castillo. Mais tarde, já no segundo tempo, também Gedson saiu lesionado, não se sabendo até que ponto o problema físico do jovem jogador do Benfica é grave.

Em relação ao jogo anterior do Benfica na competição, frente ao Borussia Dortmund, Rui Vitória promoveu cinco alterações na equipa titular. Entraram Vlachodimos, Conti, Salvio, Cervi e Ferreyra, saíram Svilar, Rúben Dias, Zivkovic, Rafa e Castillo. De destacar que o meio-campo benfiquista dos últimos encontros manteve-se, contudo, inalterado, sendo formado por Gedson, Fejsa e Pizzi, que já tinham iniciado os duelos com Sevilha e Borussia.

