Em plena contagem decrescente para o decisivo duelo da Luz, com os turcos do Fenerbahçe, no dia 7 de Agosto, relativo à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica encerra o “tour” estado-unidense frente à Juventus, heptacampeã italiana e que ainda aguarda a integração de Cristiano Ronaldo.

Depois de se impor ao Borussia Dortmund nos penáltis, o Benfica pretende avaliar nesta International Champions Cup se, em rigor, está em perfeitas condições de superar o seu primeiro obstáculo rumo à fase de grupos da Champions.

Vencer a Juventus, mesmo sem Ronaldo, seria o lenitivo ideal numa altura em que a paridade salarial pretendida por Jonas em relação ao reforço ex-Shakhtar Donetsk, Facundo Ferreyra, ameaça interferir na preparação. Mas enquanto Jonas e Benfica debatem benefícios e prejuízos de uma eventual saída do goleador “encarnado” para o Palmeiras, agora treinado por Luiz Felipe Scolari, o treinador do Benfica avalia o plantel de que dispõe, ciente de que apenas o médio croata Krovinovic não tem condições para integrar, ainda, a preparação juntamente com os restante 25 futebolistas.

Rui Vitória preparou o compromisso com a Juventus no centro de treinos dos Rutgers, formação de New Jersey, depois de o central argentino Cristian Lema, contratado ao Belgrano, ter antecipado o ensaio com um opositor de elite, que permitirá aferir a capacidade de resposta deste Benfica, à distância de uma semana do jogo com o Fenerbahçe.

Lema ainda lamentou a ausência do outro Cristiano. Mas, para o argentino, mais relevante do que defrontar Ronaldo é perceber a capacidade de resposta do Benfica perante opositores como os italianos — mesmo sem Cristiano Ronaldo a Juventus jogará com outro português, João Cancelo, curiosamente ex-jogador “encarnado” e também contratado esta época pelo emblema italiano.

“Sem dúvida que para qualquer jogador é importante defrontar adversários de topo. A Juventus é equipa de grande nível e permitirá ver como estamos nesta altura. Não deixa de ser um jogo de pré-temporada, mas é importante para nós”, destacou o defesa.

Lema, que não tem sido uma opção frequente de Rui Vitória no “onze” inicial das “águias” nestes jogos de pré-temporada abordou ainda a forma como está a ecorrer a sua adaptação: “Venho de outro futebol e estou a aprender e a adaptar-me ao nível exigido, mas com este grupo e companheiros isso torna-se mais fácil e julgo que tenho aproveitado e aprendido nas oportunidades”, destacou o reforço sul-americano.

