Não houve o fulgor de há um ano, quando o FC Porto goleou na apresentação o Deportivo da Corunha (4-0), mas o primeiro jogo em 2018-19 dos “azuis-e-brancos”, no Estádio do Dragão, mostrou uma equipa ainda sem grande intensidade, mas com muitas das virtudes da última temporada. Frente a um Newcastle sem grandes estrelas, mas competente a defender, o FC Porto realizou uma primeira parte amorfa, mas nos 30 minutos iniciais do segundo tempo a formação de Sérgio Conceição acertou por duas vezes nos ferros e justificou uma apresentação vitoriosa que acabou por não acontecer.

Ainda sem reforços de peso para mostrar aos sócios, Sérgio Conceição colocou em campo um “onze” praticamente decalcado da equipa-tipo que conseguiu na última temporada vencer o título. Para suprimir as duas grandes baixas (Ricardo e Marcano), o técnico portista socorreu-se da prata da casa. Já com contrato renovado, Maxi surgiu na direita da defesa (o reforço João Pedro começou no banco) e, ao lado de Felipe, jogou o jovem Diogo Leite, que neste domingo verá pela televisão os seus habituais companheiros de selecção a disputarem a final do Europeu de sub-19. Com o ex-Newcastle Mbemba lesionado e Militão ainda no Brasil, a escolha de Conceição para completar o centro da defesa pareceu deixar uma certeza: Chidozie continuará a ser uma carta fora do baralho.

Positivo/Negativo Positivo Sérgio Oliveira O médio acabou a última época em clara quebra de forma, mas parece começar a nova temporada a bom nível. Sérgio Oliveira foi o protagonista das primeiras duas grandes oportunidades de golo dos portistas e voltou a formar uma dupla fiável com Herrera.

Positivo Herrera É, indiscutivelmente, o líder do FC Porto em campo, o que deixa o FC Porto num enorme dilema: ceder às ofertas para a transferência do mexicano ou mantê-lo no plantel com apenas mais um ano de contrato. Negativo Otávio O brasileiro foi sempre inconsequente a jogar no flanco direito.

Do meio-campo para a frente nada de novo. Com a equipa em 4x4x2, já se viu a sociedade Herrera/Sérgio Oliveira a bom nível, Brahimi parece querer começar bem e Otávio continua a mostrar que não rende num flanco. No frente, Aboubakar e Marega ficaram-se pelo assim-assim.

Com o Newcastle a colocar poucas vezes à prova a defesa portista, o FC Porto na primeira parte esteve amorfo e só criou perigo com um cabeceamento de Oliveira. Ao intervalo, Conceição retirou Aboubakar e Otávio, lançou Soares e Corona. As trocas resultaram em meia hora de bom nível dos “dragões”, mas nas melhores oportunidades Sérgio Oliveira acertou no poste (55’) e Soares na barra dos ingleses (60’).

Com uma mão cheia de substituições no FC Porto aos 77’, o jogo voltou a perder interesse, mas continuaram a ser os portistas a estarem perto do golo que traria justiça ao resultado. Conceição, no entanto, continuará (com razão) a queixar-se da falta de reforços.

