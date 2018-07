Vários actores, argumentistas e outros nomes de destaque de Hollywood estão a apagar as suas contas na rede social Twitter (ou, pelo menos, a apagar as mensagens lá escritas) para eliminar quaisquer publicações antigas que possam ser consideradas racistas ou sexistas, nota o El País nesta sexta-feira. Um dos casos mais recentes é o de Rian Johnson, realizador do filme Star Wars: Os Últimos Jedi e crítico assumido do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: a sua conta passou de mais de 22 mil tweets para pouco mais de 1000.

PUB

A tendência surge após o polémico caso de James Gunn, realizador dos filmes da saga Guardiões da Galáxia, que foi despedido após uma série de tweets considerados ofensivos (publicados em 2008 e 2009), em que o cineasta escrevia piadas sobre temas como a pedofilia e a violação, terem sido recuperados por sites conotados com a direita norte-americana. O realizador pediu desculpa, mas já não será o responsável pela realização do terceiro filme da saga.

O actor Dave Bautista, que interpretou Drax em Guardiões da Galáxia, defendeu Gunn ao dizer que se está a instalar uma política de tolerância zero na indústria cinematográfica. Na revista Hollywood Reporter, também o colunista Kareem Abdul-Jabbar escreveu que estes despedimentos só resultam numa “atmosfera de medo”.

PUB

Mas Gunn e Johnson não estão sós. O criador de Community e de Rick and Morty, Dan Harmon, apagou o Twitter depois de um grupo de activistas online (muitos deles apoiantes de Trump, liderados pelo conhecido blogger da alt-right Mike Cernovich) ter posto a descoberto um vídeo com dez anos, que o próprio considera “de mau gosto”, com uma cena em que o protagonista tinha relações com uma boneca. No Twitter, Cernovich tem exposto outras piadas e comentários ofensivos de humoristas e figuras públicas, como Michael Ian Black — que, por sua vez, "desenterrou" piadas antigas de Cernovich sobre violação (sendo que o blogger chegou a estar acusado de violação em 2003).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É uma tendência que vem responder ao fenómeno inverso, com diversas personalidades conotadas com a direita norte-americana a caírem após publicarem mensagens de teor racista, sexista ou simplesmente impróprio, como foi o caso da comediante Roseanne Barr.

Em Dezembro, o comediante e radialista progressista Sam Seder foi despedido (e depois contratado novamente) como comentador do canal MSNBC depois de várias figuras do Twitter ligadas à direita terem posto a circular uma piada ofensiva antiga da sua autoria.

PUB