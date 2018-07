Carrie Fisher, actriz que interpretou a princesa Leia nos filmes da saga Star Wars, vai estar presente no Episódio IX da saga, com estreia prevista para Dezembro de 2019. Isto a apesar da morte da norte-americana em 2016, que contudo deixou algumas imagens que serão usadas pela primeira vez no último episódio da trilogia Skywalker.

“Amamos desesperadamente Carrie Fisher”, disse o realizado JJ Abrams, citado no comunicado da Lucasfilm. “Encontrar uma conclusão satisfatória para a história dos Skywalker sem ela frustrava-nos”. Por isso, Abrams decidiu usar “imagens nunca antes divulgadas, captadas durante as gravações do Episódio VII” para “honrar o legado de Carrie Fisher”.

Fisher morreu um Dezembro de 2016, vítima de ataque cardíaco. Interpretava a princesa Leia desde o primeiro filme da trilogia original que se estreou em 1977, quando a actriz tinha apenas 19 anos. Voltou para a interpretar o papel de Leia em O Despertar da Força, de 2015, um dos filmes mais rentáveis de sempre.

“Nunca iríamos remodelar a sua personagem, ou criar outra com tecnologia digital”, acrescentou o realizador em comunicado.

O veterano Mark Hamill regressa igualmente no nono episódio para interpretar Luke Skywalker, a mesma personagem que o catapultou para a fama no final dos anos 70. Também Anthony Daniels tem regresso marcado: vai interpretar C-3PO, como em todos os filmes principais da franchise.

Também Billy Dee Williams volta para interpretar Lando Calrissian e Richard E Grant junta-se ao elenco, com Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o e Domhnall Gleeson.

O nono episódio do blockbuster ainda não tem título, mas as gravações irão arrancar em Londres, na próxima quarta-feira.

Star Wars é uma das séries cinematográficas mais rentáveis de sempre. O Despertar da Força arrecadou dois mil milhões de dólares em receitas de bilheteira em todo o mundo e O Último Jedi gerou 1,3 mil milhões de dólares.

