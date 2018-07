O próximo congresso da Ordem dos Arquitectos vai decorrer em Lagoa, no Algarve, de 25 a 27 de Outubro, e será uma oportunidade para a classe se reunir e reflectir sobre esta actividade como "qualificação do espaço".

Depois de Viseu, será Lagoa a receber o Congresso dos Arquitectos, um encontro que se realiza de três em três anos em pontos sempre diferentes do país, para promover a descentralização das reuniões desta classe profissional.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Ordem dos Arquitectos, José Manuel Pedreirinho, sublinhou que será "uma oportunidade para a classe falar sobre os seus problemas e sobre os problemas da arquitectura". "Reflectir de que forma a arquitectura deve ser encarada como uma qualificação do espaço, e do património e não qualquer outra coisa", acrescentou.

É a primeira vez que o congresso dos arquitectos se realiza no Algarve e o tema geral vai ser O património arquitectónico e paisagístico, aproveitando, segundo o presidente, o facto de em 2018 se celebrar o Ano Europeu do Património Cultural.

Por outro lado, "porque há neste momento bastante trabalho e preocupação em relação aos problemas do património, da recuperação e da reabilitação".

De acordo com José Manuel Pedreirinho, o 15.º congresso terá três subtemas: O ordenamento e valorização do território, "ligando o património, sobretudo ao território, porque não tem só a ver com os objectos arquitectónicos, os edifícios"; a reabilitação do património arquitectónico e paisagístico, "mais especificamente sobre problemas de reabilitação"; e a prática profissional dos arquitectos, "mais voltado para os problemas internos da profissão".

O congresso será igualmente uma oportunidade de comemorar os 20 anos da ordem: "Já existia uma associação específica dos arquitectos há mais de 100 anos; mas a Ordem dos Arquitectos, enquanto instituição com os poderes que as ordens têm, foi criada há duas décadas".

Questionado sobre o número de arquitectos que existem actualmente em Portugal, o responsável apontou dois números: o de membros, cerca de 16 mil; e o número real de arquitectos, entre os 23 mil e os 24 mil.

"Para exercer arquitectura, é obrigatório estar inscrito na Ordem dos Arquitectos, mas há arquitectos que não estão inscritos, ou porque estão no estrangeiro, ou porque exercem outras profissões, como a docência, a fotografia ou outras áreas", explicou.

O 15.º Congresso dos Arquitectos irá decorrer no Pavilhão do Arade, em Lagoa, Algarve, de 25 a 27 de Outubro de 2018.

