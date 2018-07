A Lua ficará completamente tapada durante uma hora e 42 minutos, naquele que é o maior eclipse total da Lua deste século. Em Lisboa e Coimbra, a Lua nasce às 20h47 desta sexta-feira e o eclispe atingirá o máximo às 21h22. No Porto, a Lua nasce às 20h51 e em Faro às 20h38. No Funchal nasce às 21h05 e em Ponta Delgada será às 20h52. A NASA partilha um vídeo em directo que mostra a Lua a partir de diferentes pontos do mundo, como Grécia ou Israel.

Na página do Observatório Astronómico pode consultar mais detalhes sobre as horas, basta clicar aqui.