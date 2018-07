O Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas é um podcast de histórias reais para português (e não só) ouvir. O autor é o jornalista da TVI Marco António, que teve o seu "primeiro amor" na rádio.

Este programa é um exemplo de uma boa combinação entre desenho de som e storytelling. A elevada qualidade sonora, um guião bem apurado e uma locução e edição cuidada fazem deste um podcast único no panorama português — disponível para subscrição no iTunes e Play Store. Com um ano de programas completado no último mês de Junho, Marco António já prepara a segunda temporada e continua à procura de histórias para contar.

Vale a pena espreitar os episódios, alguns deles com uma versão também em inglês - Stories of Saudade. Recomendo em particular este sobre as cheias de 1967, num episódio da história conhecido como "A noite do fim do mundo".

