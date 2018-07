Na Praia da Luz, a Casa Carrara é o "culminar de um tríptico", desenhado ao longo de dez anos por Mário Martins. Primeiro a Casa Colunata, depois a Casa Elíptica — que já mostrámos no P3 — e, por fim, a Casa Carrara. São três construções com a sua própria individualidade, mas formalmente interligadas, que se complementam e constroem o mesmo quadro arquitectónico. O projecto finalista dos Architizer A + Awards na categoria residencial tem cerca de 400 metros quadrados e foi pensado como uma “massa esculpida de um bloco em bruto, ao qual se procura dar vida”. O resultado é uma série de ângulos e formas lineares e dinâmicas.

Da construção, o arquitecto Mário Martins destaca dois elementos: o pórtico e a piscina suspensa. O primeiro cumpre a função de “moldura”, na medida em que enquadra a vista para o mar algarvio, ao mesmo tempo que serve de “pináculo”. Este é, aliás, um “elemento de remate” do conjunto arquitectónico constituído pelas três casas, que têm em comum o mesmo promotor, o mesmo construtor e praticamente a mesma equipa. A piscina suspensa, por sua vez, é uma continuação quase natural da casa e evidencia a “fluidez que existe entre o interior e exterior.” A pureza do branco das paredes lisas, “pontualmente evidenciadas por peças de pedra mármore”, contrasta com o solo argiloso e o azul marinho do oceano que encerra a paisagem envolvente.

Mário Martins explica que a equipa tentou “fugir do paradigma das casas de luxo pretensiosas” e que, à medida que foram avançado na construção, sempre procuraram a simplicidade e “depurar meios e técnicas, com contenção de custos.”

Os vencedores dos Architizer A + Awards são anunciados na próxima segunda-feira, 30 de Julho. Na lista de finalistas da edição 2018 do prémio estão outros projectos portugueses: uma capela em forma de tenda, do atelier Plano Humano Arquitectos, inaugurada durante o Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, em Idanha-a-Nova, no Verão de 2017; o Espigueiro-Pombal do Cruzeiro, em Ponte de Lima, assinado pelo arquitecto Tiago do Vale; e o Centro Hípico de Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar, com projecto do atelier RA — Rebelo de Andrade.