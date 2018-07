O saneamento de Os Maias

Li com satisfação e total concordância o incisivo artigo de Manuel Alegre O saneamento de Os Maias.

Não foi a primeira voz a denunciar o gravíssimo atentado contra a formação intelectual, e não apenas literária, dos alunos que isso representa. Mas Manuel Alegre fá-lo com vigor e situa a eliminação de Os Maias no contexto da crise nacional dos últimos dez anos que tem atingido quase todos os setores da nossa vida coletiva, do Estado e da sociedade.

Só faltaria (permita-se-me acrescentar), dentro da campanha contra o Museu dos Descobrimentos, que se viesse a banir também Os Lusíadas, esquecendo que, para lá da escravatura e de outras chagas, os descobrimentos portugueses tiveram o significado universal de comunicação de povos e culturas do Brasil ao Japão.

Jorge Miranda

Há-de ser com medo

“Quando eu era rapazote”, para usar um verso de uma cantiga de revista do saudoso José Viana, li e decorei um soneto do Bocage que rezava assim: "Bojudo fradalhão de larga venta/Abismo imundo de tabaco esturro/ Doutor na asneira na ciência burro/ com barba hirsuta que no peito assenta/ no púlpito um domingo se apresenta/ prega nas grades espantoso murro/ e acalmado do povo o grão sussurro/ o dique das asneiras arrebenta/…" Agora, lembro estes versos sempre que vejo alguns desses senhores do futebol, que giram à volta das quatro linhas, taparem a boca com a mão, quando falam com os seus ou com os adversários. Há-de ser com medo que o dique arrebente. E tudo a bem da verdade desportiva que eles tanto prezam.

Américo Ponces, Coimbra

O Portugal que me enjoa

São diárias as notícias sobre corruptos que conseguem ser absolvidos por tribunais portugueses. São inúmeras as notícias sobre políticos e não só que, apesar de indiciados, etc,etc..., continuam em casa com pulseira electrónica ou sem ela, aguardando calmante e enquanto bebem um whisky no aconchego do lar, que os tribunais resolvam se os vão ou não julgar. Tudo isto é frequente em Portugal. Tudo isto deveria ser uma vergonha para a justiça portuguesa. Tudo isto deveria ser igualmente uma vergonha e uma razão de preocupação para os juízes portugueses.

Mas o que verificamos é que os cofres de gente como Jardim Gonçalves que destruiu o BCP e tantos outros continuam a ser cheios diariamente por todos nós contribuintes honestos, uma vez que em muitos casos, tal como fez o Tribunal de Sintra relativamente a Jardim Gonçalves, este senhor, para além de tudo o que "roubou", ainda tem direito a uma pensão de 167 mil euros mensais. Fantástico, não é? Vivam os bandidos, os sem escrúpulos, os corruptos, os mafiosos, os criminosos! Vivam todos menos os honestos porque as pessoas que vivem do trabalho honesto não têm direito a viver com dignidade, com educação, com saúde e com habitação. Este Portugal não me agrada. Este Portugal não é o meu. Este Portugal mete-me nojo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

