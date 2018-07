Os resultados oficiais das eleições legislativas do Paquistão dão a vitória à ex-estrela de críquete e líder do Movimento pela Justiça do Paquistão (TPI), Imran Khan. O TPI conquistou 109 dos 269 lugares na Assembleia Nacional do país. Para a maioria absoluta precisaria de ter conquistado 137. O candidato, que já tinha reivindicado a vitória antes de serem conhecidos os resultados oficiais, precisará de se coligar com outras forças políticas.

O segundo partido mais votado foi a Liga Muçulmana do Paquistão (PMLN), liderada por Shehbaz Sharif, irmão do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, afastado em 2017 e condenado por corrupção. O partido de Sharif conquistou 63 lugares, mas o líder partidário contesta os resultados e fala em fraude e manipulação dos resultados.

Já Imran Khan considerou que estas eleições foram “as mais justas” na história do país.

As eleições decorreram no ambiente de tensão e com a presença de um forte dispositivo de segurança. Ainda assim ficaram marcadas por episódios de violência. No dia da ida às urnas um atentado suicida no Baluchistão — reivindicado pelo Daesh — matou mais de 30 pessoas.

