A Coreia do Norte devolveu o que se acreditam ser os restos mortais de 55 soldados norte-americanos da Guerra das Coreias. O gesto diplomático visa cumprir uma promessa feita no encontro recente entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte, em Singapura. A devolução acontece numa data simbólica: há 65 anos era assinado o armistício entre as duas Coreias, o que suspendeu o conflito armado entre os dois países (1950-1953).

Os restos mortais foram transportados num avião da Força Aérea norte-americana, que aterrou na Base Aérea de Osan, na Coreia do Sul, às 11h locais (3h em Lisboa), transportando cerca de 50 urnas de madeira com restos mortais de vários soldados. As urnas foram transportadas por soldados em uniforme e de luvas brancas.

As urnas serão agora transportadas para o Havai. Acredita-se que no total tenham sido devolvidos os restos mortais de 55 soldados, que serão agora submetidos a uma avaliação forense para determinar as respectivas identidades. O processo poderá prolongar-se durante anos.

No total, mais de 326 mil norte-americanos lutaram ao lado de sul-coreanos contra a Coreia do Norte. Estima-se que mais de cinco mil soldados continuem na Coreia do Norte. Acredita-se que partes deles estejam em áreas de campos de batalha, cemitérios militares temporários, campos de guerra onde eram deixados os prisioneiros e na zona desmilitarizada.

“Depois de tantos anos, este é um grande momento para muitas famílias. Obrigado, Kim Jong Un”, escreveu no Twitter o Presidente norte-americano, Donald Trump, agradecendo ao líder norte-coreano. Já antes a Casa Branca tinha emitido um comunicado a assinalar “o momento para uma mudança”. Washington diz ainda que o Governo norte-americano garantirá que os restos mortais serão entregues “com dignidade para que as suas famílias os possam receber com honra”.

A Coreia do Sul também reagiu ao gesto diplomático, que considerou “simbólico de um processo que pode contribuir para melhorar a relação entre Pyongyang e Washington”.

Mais de seis décadas depois de ter sido assinado o armistício, as duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que nunca foi assinado um acordo de paz. Em Abril, os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, encontraram-se na zona desmilitarizada e fizeram uma promessa de paz e de “total desnuclearização” da península. Já em 2000 e 2007 houve declarações das duas Coreias nesse sentido, mas Pyongyang e Seul não chegaram a acordo. Os EUA informaram que tencionam contribuir para a assinatura da paz entre os dois países vizinhos. Para isso, a Coreia do Norte terá de dar provas sobre o prometido processo de desnuclearização. No entanto, ainda esta quarta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou no Senado que Pyongyang continua a produzir material para bombas nucleares.

Esta não é a primeira vez que a Coreia do Norte entrega restos mortais de soldados norte-americanos. Entre 1990 e 2005 foram devolvidos cerca de 300 soldados, conta a agência norte-americana Defense POW/MIA Accounting Agency citada pela Reuters. No entanto, com a deterioração das relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte este processo foi suspenso.

