A União Europeia vive uma divisão entre os nacionalistas, com a cumplicidade do statu quo, e os reformadores que querem responder aos desafios actuais, declarou esta sexta-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O Presidente francês falava no âmbito de uma inicativa de Encontros com os Cidadãos em que contou também com a participação do primeiro-ministro português, António Costa.

Macron criticou a “timidez” e “hesitação” dos líderes europeus, o que deixou espaço aberto para uma oposição à Europa baseada na sua rejeição.

Sublinhou o estatuto absolutamente excepcional da União Europeia enquanto espaço de liberdade e cooperação na Europa, por oposição ao que foi sempre antes, um espaço de guerra e domínio e competição. E a União Europeia também é um caso único assentando em três ideias fundamentais, a democracia e respeito de direitos fundamentais, uma economia social de mercado, e a ideia de progressão das classes médias, notou. Tudo isto é muitas vezes esquecido, disse.

Recusando uma dicotomia simples entre posições contra e pró Europa, Emmanuel Macron defendeu que na fractura actual - e que será vista nas eleições europeias do próximo ano - o imobilismo está ao lado do nacionalismo. O exemplo que dá é o conceito de soberania ter sido deixado aos nacionalistas, quando deveria ser apropriado pelos reformadores: “A soberania significa decidir o nosso destino, e se estivermos divididos não o conseguiremos fazer”.

Todos os desafios, sejam de migrações, de digital e inovação, seja de clima ou de política comercial, “têm de ser abordados no quadro da soberania”, ou seja, de uma União Europeia que saiba o que quer e siga uma política unida, defendeu.

Tanto Macron como Costa falaram do momento actual de pós-crise do euro para pedir uma mudança.

António Costa disse que é agora momento de prevenir novas crises: “É uma boa ocasião para olhar para o passado e aprender com os erros, é a altura para resolver os problemas estruturais”. “Isso significa ter, como propôs o presidente Macron, uma capacidade orçamental para absover choques”. Porém, sublinhou, o essencial é “assegurar o que é o verdadeiro estabilizador, que é a convergência económica”. Isto porque “está provado que as uniões monetárias não reduzem as diferenças mas acentuam sim as assimetrias”, afirmou.

Também Macron notou que é preciso “não só responsabilidade mas convergência” entre os países da zona Euro, e por isso defende “um orçamento e investimentos conjuntos”.

