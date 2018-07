A força aérea sueca apagou um incêndio florestal atacando fogo com uma bomba. A táctica invulgar foi aplicada como teste em Älvdalen, a 300 quilómetros de Estocolmo, e acabou por se revelar bem-sucedida, extinguindo grande parte das chamas que consumiam a zona há mais de duas semanas. O incêndio deflagrava num campo de tiro militar repleto de bombas por explodir onde as equipas de bombeiros não podiam entrar. O momento em que a bomba foi largada foi registado em vídeo.

O pedido das forças civis que combatiam o incêndio para bombardear a zona foi recebido pelo coronel Anders Persson. Contactado pela TSF, o coronel avaliou o recurso como uma “medida extrema para um caso extremo num terreno muito particular”.

Com a explosão da bomba, os níveis de oxigénio caíram, o que retirou força às chamas. À TSF, Persson contou que as chamas foram extintas num raio de cerca de cem metros à volta do sítio onde a bomba caiu.

Diz ainda o militar sueco que o recurso à bomba foi possível porque a zona é vedada. Em zonas civis esta solução torna-se mais difícil de aplicar.

Para além das bombas, as forças suecas admitem a possibilidade de recorrer à neve que ainda existe em algumas montanhas do país — apesar das temperaturas acima da média das últimas semanas —, cita a Euronews. Os incêndios florestais levaram as autoridades suecas a pedir ajuda internacional para combater os mais de 60 fogos que se espalharam por todo o país na última semana. Portugal integra o grupo de países que enviou ajuda, com o empréstimo de os dois aviões médios anfíbios.

