Aquilo que até há relativamente pouco tempo não passava de uma visão para um futuro mais sustentável está a tornar-se rapidamente uma realidade. Temos à disposição tecnologias para uma mobilidade mais inteligente, com redução de emissões nocivas para o ambiente, autónomas e mais integradas com as nossas sociedades. As cidades, como Lisboa, podem e devem aproveitar esta nova realidade de forma a dar resposta a alguns dos maiores desafios das políticas ambientais e urbanas, como a poluição sonora e atmosférica.

O número de carros que chega à capital portuguesa tem vindo a aumentar. Todos os dias entram na cidade mais de 370 mil viaturas. Esta realidade coloca desde logo o desafio de tornar Lisboa uma cidade mais moderna, mais acessível e mais sustentável, assegurando o necessário equilíbrio económico e social e apostando no desenvolvimento de novas soluções. Por estas razões, é imprescindível criar alternativas para as pessoas e disponibilizar-lhes novas ferramentas e soluções. A pensar nesta oportunidade, a emov, a empresa que dirijo, trouxe para Lisboa, no passado mês de abril, o seu serviço de car sharing, oferecendo uma frota totalmente elétrica composta por 150 veículos Citröen C-Zero. A área de serviço estende-se a um total de 42 km quadrados, incorporando diversas zonas como Campo de Ourique, Campolide, Sete Rios, Alvalade ou Avenidas Novas. E queremos continuar a alargar o serviço.

O car sharing é hoje um novo paradigma da mobilidade. Prevê-se que esta área cresça cerca de 30%, até 2020/21; que, até 2025, o mercado global de car sharing aumente dos atuais 7,9 milhões de utilizadores para mais de 36 milhões; e que, em 2030, mais do que um em cada três quilómetros percorridos seja feito de forma partilhada. Todos temos a ganhar com a partilha, uma tendência que ganha cada vez mais adeptos nas grandes cidades. Seja a partilha de automóveis ou de outros meios de transporte, já é possível dar resposta às necessidades de vários utilizadores sem que para isso haja desperdício de recursos e, ao mesmo tempo, contribuindo para a descarbonização da mobilidade. Alguns estudos dão também conta de que por cada veículo partilhado há seis a 15 outros veículos que não entram na cidade, reduzindo emissões e libertando espaço de estacionamento.

É indiscutível, em face das políticas públicas em discussão na cena nacional e internacional, que estamos num momento de viragem das políticas de transporte. Basta lembrar, a título de exemplo, que, em todo o mundo, governos nacionais e locais tomam medidas cada vez mais restritivas em relação à circulação de veículos produtores de emissões. As iniciativas de sensibilização para as emissões de gases com efeito estufa estão cada vez mais globalizadas e, por isso, este é o momento certo para agir e proporcionar alternativas para um futuro melhor.

