Um velho edifício de três pisos numa rua de Alfama, em Lisboa, foi comprado em Março de 2017 por 347 mil euros. Tinham, então, cinco contratos de arrendamento activos: um escritório, uma habitação e três lojas. O proprietário investiu 650 mil em projectos, licenças e respectivas obras de requalificação, e o edifício foi colocado, de novo, à venda, agora através de uma imobiliária de luxo e com uma avaliação de 5,7 milhões de euros. Nada nesta transacção seria notícia, não fora o caso de um dos proprietários em causa ser o vereador do Bloco de Esquerda da câmara de Lisboa, Ricardo Robles, e que tem acusado o executivo que integra de ser um “promotor da especulação imobiliária”.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo semanário O Jornal Económico, e já confirmada pelo próprio vereador nas redes sociais, onde se tem empenhado em tornar público todos os esclarecimentos que prestou aos jornalistas acerca desta historia e onde argumenta que a sua conduta como co-proprietário do edifício (comprado a meias com a irmã) “em nada diminui a legitimidade das [suas] propostas para parar os despejos, construir mais habitação pública e garantir o direito à cidade”.

Ricardo Robles e a irmã compraram à Segurança Social um edifício de três pisos, situado na Rua do Terreiro do Trigo, muito perto do Museu do Fado. É o próprio vereador quem esclarece que entre aquisição, projectos, licenças e obra, o investimento ascendeu a um milhão de euros, financiado pela família do vereador e através de um empréstimo bancário contraído junto da CGD. “Como co-proprietário, aceitei que, por razões familiares, o prédio fosse colocado à venda. A venda do prédio foi entregue no final do ano de 2017 à imobiliária, que o avaliou em 5,7 milhões de euros. O prédio não foi vendido e foi retirado do mercado, embora mantenhamos a intenção de venda a breve trecho”, diz Ricardo Robles

O vereador bloquista recusa a acusação de ter despejado inquilinos, e diz tê-los contactado para comunicar a intenção de manutenção dos respectivos contratos. Entre pagamentos de indemnizações e contratos para celebração de novas rendas, ainda está a ser discutida em tribunal a situação de um dos inquilinos, que recusou uma actualização de renda de 270 para 400 euros, e pede uma indemnização de 120 mil euros pelas benfeitorias realizadas. Robles justifica-se dizendo que o valor proposto de 400 euros “está abaixo do que a lei Cristas permitiria fazer e dos preços de mercado para um estabelecimento de restauração em Lisboa e em particular naquela zona”.

Questionado pelo Económico acerca da contradição que existirá entre o seu comportamento enquanto investidor e proprietário e as acções públicas contra os despejos que tem vindo a protagonizar, Robles insiste que não há qualquer contradição. “O programa eleitoral que apresentei à CML é claro na defesa do direito à habitação e de oposição aos despejos. O [único] casal que vive neste imóvel nunca viu o seu direito à habitação posto em causa. Pelo contrário, viu a sua situação regularizada com um novo contrato, cujo valor de renda, prazo e restantes termos acordou previamente. (…) A necessidade de realizar obras profundas de reabilitação do prédio, inclusivamente no interior das fracções, implicou a libertação temporária dos espaços, que foi acordada com os inquilinos”, terminou.

