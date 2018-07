Ricardo Robles, vereador do Bloco de Esquerda na câmara de Lisboa, garantiu que a demissão está fora dos seus planos, depois da polémica em volta de um prédio que comprou com a irmã, em Alfama, e que agora poderá vender por mais de 5 milhões de euros.

A polémica estalou esta sexta-feira, depois do Jornal Económico ter dado conta que o imóvel, comprado por 347 mil euros estar agora avaliado por 5,7 milhões. O prédio tinha, à data da compra, cinco arrendatários, sendo que desse apenas se mantiveram os que tinham uma fracção para habitação no imóvel.

Numa conferência de imprensa em Lisboa, na sede do Bloco de Esquerda, o vereador bloquista garantiu que procedeu “de forma exemplar com todos os arrendatários do imóvel”. “É falso que tenha havido qualquer despejo. Procedi de forma exemplar com todos os arrendatários do imóvel. Actuei sempre em coerência com aquilo que defendo para a cidade”, disse, explicando que o imóvel foi comprado “com recurso a crédito bancário e apoio financeiro” dos pais.

O dirigente bloquista disse ainda ter decidido colocar o prédio “em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as fracções” com a irmã e colocá-las para arrendamento. “Não venderei a minha parte do imóvel e colocarei as minhas fracções no mercado de arrendamento”, garantiu.

Na parte final da sua intervenção, Ricardo Robles defendeu que o pedido de demissão feito pela concelhia do PSD não tem "qualquer base". Esta sexta-feira, o PSD Lisboa pediu a demissão do vereador bloquista, acusando-o de "falta de ética, seriedade e credibilidade política", questionando a sua continuidade no cargo de vereador em Lisboa.

Na resposta, Robles afirmou que essa "exigência do PSD não tem qualquer base e que apenas contribui para intoxicar a opinião pública".

