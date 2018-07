A construção de um Museu Judaico no Largo de S. Miguel, em Alfama, tem sido muito contestada por associações de defesa do património, moradores e comerciantes, que consideram que o projecto não se enquadra no local e que, caso venha a ser construído, pode mesmo desvirtuar a zona. Agora, é a Provedoria de Justiça quem também considera que o projecto do Museu Judaico não deverá ser erguido naquele local dada a “existência de indícios de nulidade do licenciamento por violação do Plano de Urbanização do Núcleo Histórico de Alfama e Colina do Castelo e do Plano Director Municipal”.

O grupo de cidadãos Fórum Cidadania Lx havia pedido a este órgão do Estado que se pronunciasse sobre o projecto. No parecer, assinado pela provedora-adjunta Teresa Anjinho, pode ler-se que foram já remetidos ao Ministério Público os elementos que podem resultar na “impugnação dos actos de licenciamento”.

Ainda na quarta-feira, a câmara de Lisboa anunciou que recorreu da decisão do tribunal, conhecida em meados de Junho, que suspendeu a demolição de edifícios no Largo de São Miguel, para onde estava prevista a construção do museu.

Na quarta-feira, em reunião pública do executivo, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, afirmou que "com a última decisão do tribunal, as obras pararam e a câmara recorreu", adiantando ainda que a autarquia está a aguardar uma resposta.

A decisão surgiu na sequência de uma providência cautelar que foi apresentada pela Associação do Património e da População de Alfama (APPA) em Outubro, e que em Janeiro obteve decisão desfavorável do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. No entanto, a APPA recorreu da decisão, tendo o Tribunal Central Administrativo Sul dado razão à associação.

