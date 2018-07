“A nossa expectativa é de poder concluir [o processo de saída da bolsa] antes do final do ano”, disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados semestrais do CaixaBank.

PUB

O responsável do banco espanhol acrescentou que “os prazos dependem dos supervisores” e que esse calendário será respeitado.

Os accionistas do BPI votaram a 29 de Junho último, em assembleia-geral, a saída de bolsa do banco.

PUB

O CaixaBank tem vindo a reforçar a sua posição no capital do BPI e anunciou na quarta-feira, numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que já detinha directamente 94,641% do capital social e 94,650% dos direitos de voto do banco português.

Em Fevereiro de 2017, o CaixaBank ficou com 84,5% do BPI na sequência do lançamento, em 2016, de uma oferta pública de aquisição do banco português.

O grupo bancário espanhol anunciou hoje, em Valência, que obteve lucros de 1.298 milhões de euros no primeiro semestre de 2018, um aumento de 54,6% em relação ao mesmo período de 2017, com o BPI a contribuir com 76 milhões de euros para estes resultados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na informação que transmitiu ao mercado, o accionista maioritário do BPI explica que conseguiu estes resultados devido, principalmente, à melhoria das receitas básicas do negócio bancário, à contenção de custos, à redução das dotações e a uma maior contribuição do BPI.

O banco português contribuiu com 76 milhões de euros para o lucro total, quando no primeiro semestre do ano passado apenas tinha contribuído com três milhões para o mesmo resultado.

Se se tomasse em consideração a totalidade das empresas participadas pelo BPI, a sua contribuição para o grupo seria de 252 milhões de euros.

PUB