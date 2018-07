O esloveno Primoz Roglic (LottoNL–Jumbo) venceu nesta sexta-feira a 19.ª etapa da Volta a França, a última de montanha, e subiu ao terceiro posto da classificação geral, ultrapassando Chris Froome (Team Sky). Roglic acelerou nos quilómetros finais na última descida e chegou a Laruns 5h28m17s depois de ter partido de Lourdes. Geraint Thomas (Team Sky), camisola amarela, terminou a corrida em segundo e aumentou em seis segundos a sua liderança na geral, a dois dias de terminar a prova.

PUB

Na luta por outra camisola (a branca com bolas vermelhas), Alaphilippe garantiu o título de Rei da Montanha depois de ser o primeiro a dobrar o cume do Col d'Aspin, prémio de primeira categoria. Ao liderar a subida da montanha a seguir, Col du Tourmalet, o francês também estabeleceu o recorde mundial de chegadas em primeiro lugar ao topo de uma contagem de montanha de categoria especial (4): Glières, Bisanne, Madeleine e Tourmalet. Antes da ascensão a Col des Bordères, Alaphilippe ficou muito para trás da frente da corrida.

Com Alaphillipe a atrasar-se cada vez mais, Tanel Kangert (Team Astana) foi o líder na subida a Col des Bordères, de segunda categoria. Depois de ter estado a uma distância de três minutos em relação aos homens da frente, o pelotão diminuiu a distância para menos de dois minutos com pouco menos de 40 quilómetros para terminar a etapa.

PUB

No ataque à última contagem de montanha de categoria especial da 105.ª Volta a França, Col d’Aubisque, Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e Mikel Landa (Movistar), eleito o ciclista mais combativo do dia, fugiram do grupo em que estavam. Pouco tempo depois, juntou-se-lhes Ilnur Zakarin (Katusha–Alpecin).

A aproximadamente 11 quilómetros do topo do Aubisque, Primoz Roglic acelerou, o que provocou uma reacção por parte de Chris Froome, Geraint Thomas e Tom Dumoulin (Sunweb). O que aconteceu a seguir foi algo que já se tinha visto em etapas anteriores: depois de um esforço inicial, Froome ficou para trás. Mas o britânico recuperou e a 25 quilómetros do fim alcançou os perseguidores mais próximos da frente.

Pouco antes de chegar ao cume, Majka viu o grupo do camisola amarela aproximar-se e decidiu escapar. O polaco começou bem, pois dobrou o Aubisque em primeiro, mas foi apanhado na descida, onde se registou uma velocidade superior a 70km/h.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A dois quilómetros do fim da descida final da etapa, quando registava 20 segundos de vantagem, Roglic fez um esforço para chegar em primeiro à meta. Foi a segunda conquista de uma etapa por parte do esloveno.

PUB

Dia muito difícil teve Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) camisola verde, símbolo de líder da classificação por pontos. A meio da corrida, Patxi Vila, director desportivo da equipa alemã, disse à France Televisions que o eslovaco estava a “sofrer imenso”. “Depois de uma queda, a altura mais difícil é 48 horas depois. O Peter está a ter o dia mais difícil da sua vida de ciclista até agora”, revelou. Quando se registava um intervalo de 40 quilómetros entre a frente da corrida e a meta, Sagan encontrava-se a mais de 20 minutos.

A 20.ª, e penúltima, etapa da Volta a França realiza-se este sábado e é um contra-relógio individual de 31 quilómetros que começa em Saint-Péer-sur-Nivelle e termina em Espelette.

PUB