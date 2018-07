O ex-futebolista português Luís Figo, antigo jogador do Sporting, anunciou nesta sexta-feira que não é candidato à presidência daquele clube. Depois de alguma especulação, Tomás Froes, sócio da agência Partners com quem o antigo internacional tinha ponderado concorrer, confirmou em comunicado que a candidatura não irá avançar. Em causa está o prazo apertado para apresentar um projecto ambicioso como o pretendido por Luís Figo.

PUB

A candidatura foi avaliada "nas últimas semanas", mas "um projecto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral", lê-se na justificação apresentada em comunicado.

"Emprestei as minhas capacidades pessoais e profissionais na construção desta solução, mas o Luís Figo entendeu, e eu concordo, que um projecto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível" com os prazos do clube. "Assim sendo, e vendo que não haverá vazios de soluções para liderar os destinos do clube, decidi não me envolver neste acto eleitoral", acrescenta.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Estou convicto que no dia 8 de Setembro teremos uma demonstração de militância, união e paixão pelo Sporting Clube de Portugal e desejo a todos os candidatos, e ao futuro Presidente, a maior das sortes", conclui o comunicado.

Luís Figo, de 45 anos, não exclui uma candidatura no futuro.

Actualmente, estão na corrida à liderança dos "leões" João Benedito, Bruno de Carvalho (presidente destituído), Carlos Vieira, Frederico Varandas, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Zeferino Boal e Fernando Tavares Pereira.

PUB