Só damos pelos preconceitos quando os perdemos. Até aí são invisíveis, escondidos sob a alçada do gosto. O gosto divide tudo em bom e mau gosto. 2 por cento é bom, 98 por cento é mau.

Vou dar um exemplo. Até aos 30 anos entrava numa loja de discos e só me interessava a boa música nova, de preferência de editoras independentes.

Mesmo assim passava lá uma parte substancial da minha vida. Os meus preconceitos protegiam-me. Não queria saber de música country, de música brasileira ou de música que não fosse cool.

Os meus amigos mais velhos que sabiam mais de música, assim como os meus amigos que eram músicos aconselhavam-me a perder a minha febre classificativa, dizendo-me que havia música boa e música má independentemente dos rótulos. Eu achava que eles eram uns selvagens e que diziam isso para encobrir a vasta quantidade de música verdadeiramente má de que eles gostavam.

Mas eles tinham razão. Classificar é uma expressão do preconceito. Os rótulos barram o acesso à música. Basta dizer "música italiana". Julga-se que não se gosta. Mas como podem ser semelhantes as muitas músicas feitas por muitos italianos ao longo do tempo?

O rótulo é em si mesmo uma censura prévia que poupa tempo e causa desconhecimento. Da mesma forma a única cura para os rótulos é proceder como se não existissem, ouvindo o que não se ouviria.

No fim é a música que deita os rótulos abaixo - a tal música boa que afinal existe dentro, ao lado e por cima de todos os rótulos que inventámos para morrermos estúpidos.

