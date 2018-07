O impressionante em artistas como Isabelle Faust é que, apesar de se esperar que o seu trabalho seja perfeito, conseguem, mesmo assim, acabar por nos surpreender. O último disco da violinista alemã é dedicado ao universo de Franz Schubert (1797-1828), juntando ao célebre Octeto Op. 166 D. 803, em fá maior, uma transcrição, para a mesma formação, de dois dos Cinco Minuetos (e seis Trios) D. 89, para quarteto de cordas, elaborada pelo compositor franco-argentino Oscar Strasnoy (1970) — que, apesar de ter estudado com Hans Zender, fez aqui um trabalho muito mais convencional (ainda que óptimo) do que o daquele compositor alemão com o ciclo Winterreise.

Em Portugal, a apresentação deste álbum, que a Harmonia Mundi havia lançado em Maio, deu-se ainda este mês, com um esplêndido concerto na Igreja Matriz da Póvoa de Varzim, no âmbito do 40º Festival Internacional de Música daquela cidade.

OKTETT Autoria: Isabelle Faust e Anne Katharina Schreiber (violino), Danusha Waskiewicz (viola), Kristin von der Goltz (violoncelo), Teunis van der Zwart (trompa), Lorenzo Coppola (clarinete), James Munro (contrabaixo), Javier Zafra (fagote)

Harmonia Mundi

Para os intérpretes, umas das mais apetecíveis e exigentes páginas do repertório de câmara, o Octeto D. 803 é uma pequena grande pérola, plena das maiores subtilezas de diálogo instrumental, das mais profundas combinações de emoções e estados de espírito (da intemporalidade à graciosidade de uma inocente brincadeira, da rarefacção da matéria ao mais íntimo receio).

Com instrumentos da época, o que este conjunto de belíssimos músicos faz é transcendente — e tal afirmação só é cabalmente possível depois de se ouvir a mesma obra em concerto (longe da “magia” do estúdio), sem qualquer deslize e com tamanha pureza tímbrica, em que apenas a emoção é exponenciada pelo indisfarçável gosto na partilha. É difícil acreditar que o agrupamento não existia antes do projecto deste disco, tal é a cumplicidade de cada um dos músicos com os restantes, e tão extraordinário é o resultado do seu trabalho conjunto. Extraordinário é também o equilíbrio conseguido entre os diferentes instrumentos: a infalível trompa (Teunis van der Zwart), o clarinete com pleno controle de som (Lorenzo Coppola) que tão bem dialoga, sem visível diferença hierárquica, com o primeiro violino — por exemplo, no segundo andamento (adagio) — o fagote irrepreensível e as cordas, diferentes mas coesas, expandindo-se numa imensa amplitude tímbrica por graça de feéricos arcos. Se Isabelle Faust é a mais divulgada dos oito e é também a líder do grupo, o facto é que o seu desempenho não é aqui posto em destaque (não mais do que a pureza de som do seu imaculado violino). Em primeiro plano encontramos a música e apenas ela: não há neste registo um único músico que procure roubar o protagonismo ao magistral legado de Schubert.

Isabelle Faust é muito assertiva nas notas inclusas no álbum, fornecendo singelas pistas que nos ajudam a explorar o som em consonância com o texto musical: “(...) Com a sua enorme gama tímbrica e irregularidades expressivas, os instrumentos históricos proporcionam não apenas um lirismo singular, mas também (graças a um som menos homogéneo e menos monocromático) um “estilo falado” pronunciado com vogais, consoantes, exclamações e pontos de interrogação, poesia e prosa. (...)”

Sério candidato a disco do ano, este álbum revela uma nova leitura de uma obra grandiosa — perante a qual é difícil imaginar uma outra que a supere — e encontra um novo sentido para os Minuetos nº 3 e nº 5 (D. 89).

