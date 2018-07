Michelle Williams casou-se com o cantor Phil Elverum numa cerimónia secreta, em Adirondacks, no estado de Nova Iorque. A actriz, que é a capa da próxima edição da Vanity Fair diz que nunca desistiu do amor e que passou os dez anos desde a morte de Heath Ledger – com quem teve uma filha e uma relação de três anos – à procura do mesmo tipo de “aceitação radical” que sentia da parte deste.

O seu novo marido é um músico indie que usa o nome artístico Mount Eerie (antes disso era Microphones). Curiosamente, também perdeu a sua parceira, Geneviève Castrée, com quem estava a criar uma filha, com 18 meses na altura da morte da mãe. Esta foi diagnosticada com cancro do pâncreas e morreu em Julho de 2016.

PUB

PUB

Williams e Elverum conheceram-se através de um amigo comum e a actriz descreve a relação como algo “muito sagrado e muito especial”.

A actriz sempre foi bastante reservada no que à sua vida pessoal diz respeito: “Nunca na minha vida falei sobre uma relação”, aponta. “Mas o Phil não é qualquer outro. A forma como ele me ama é a forma como quero viver a minha vida como um todo. Eu trabalho para ser livre dentro do momento. Eu ensino a Matilda [a filha] a ser livre para ser ela própria e sou finalmente amada por alguém que me faz sentir livre”, conta.

PUB