Das coloridas botas de plataforma aos lençóis decorados com os rostos das cinco cantoras que deram corpo à banda da década de 1990, Spice Girls, há uma série de objectos alusivos ao grupo feminino expostos em Londres, na exposição SpiceUp.

O fã das Spice Girls, Alan Smith-Allison reuniu centenas de roupas e peças de merchandise do grupo, que foi comprando e coleccionando. Agora, expô-los ao lado de outros artigos que foram emprestados para a exposição que começa neste sábado e se prolonga até 20 de Agosto, depois segue para Manchester onde estará de 24 do mesmo mês até 4 de Setembro.

Os fãs ou os curiosos podem ver os tops com a frase Girl Power, as roupas com impressão tigresa de Melanie Brown e as botas de plataforma de Geri Halliwell; assim como caixas de biscoitos, pacotes de batatas fritas e bonecas.

“É tão icónico e colorido, cheio de brilho, glamoroso e importante na cultura musical que me incomoda quando tudo é mantido em caixas armazenadas num local escuro”, confessa Smith-Allison, 37 anos, à Reuters, justificando que se tornou fã da banda quando o single de estreia Wannabe conquistou os tops em 1996. Depois disso começou a juntar peças que foi comprando, nomeadamente roupas que as cantoras usaram nos seus concertos.

