O valor do Facebook em bolsa desceu mais de cem mil milhões de dólares esta quarta-feira (uma queda superior a 20%), depois de Mark Zuckerberg dizer aos investidores que a taxa de crescimento da rede social estava a diminuir e que a tendência se ia manter até ao final do ano. A notícia veio com os resultados da empresa para o segundo trimestre de 2018: a 20 de Junho de 2018 o site tinha 2230 milhões de utilizadores mensais activos (mais 11% que no mesmo período de 2017, mas menos 20 mil utilizadores do que os investidores esperavam) e 1470 milhões de utilizadores no site diariamente (também, menos 20 mil pessoas abaixo do valor desejado).

Com isto, o volume de negócios, que é principalmente constituído pelas receitas de anúncios que são publicados no site, ficou-se pelos 13.230 milhões de dólares. Apesar de ser um valor 42% superior ao do segundo trimestre de 2017, também está largamente abaixo das expectativas. Os analistas previam que a rede social chegasse aos 13.360 milhões de dólares neste trimestre.

Zuckerberg explicou que a queda no número de utilizadores se devia, em parte, à entrada em vigor do Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) na União Europeia em Maio, que reforça os direitos dos utilizadores ao clarificar a informação que dão ao Facebook. Na Europa, há menos um milhão de utilizadores activos no site desde que as novas regras chegaram. As polémicas do Facebook nos últimos meses – com notícias falsas, manipulação eleitoral da Rússia através de anúncios, promoção do ódio entre utilizadores, e acesso indevido aos dados pessoais dos utilizadores – também terão influenciado os resultados. Para mostrar que mudou, a rede social está a investir fortemente na área de segurança e transparência. Por exemplo, os anúncios do Facebook estão agora claramente legendados para que se possa perceber quem é que os pagou, e quanto é que pagou.

"Isso vai começar a ter efeito na nossa rentabilidade. Vamos começar a ver isso este trimestre", ressalvou Mark Zuckerberg, durante a apresentação dos resultados, notando como 2018 é "um ano crucial" para a empresa que fundou. Este trimestre, as despesas do Facebook aumentarem 50%, chegando aos 7440 milhões de dólares.

Zuckerberg optou por destacar que 2500 milhões de pessoas usam pelo menos uma das empresas da família do Facebook. Isto inclui o Instagram, que o Facebook comprou em 2012, e o WhatsApp, que a empresa comprou em 2014. "É isso que melhor reflecte a nossa comunidade", disse o responsável do Facebook. "Refere-se a pessoas, mais do que a contas activas, logo exclui pessoas que têm várias contas. E depois, reflecte que muitas pessoas usam mais do que um dos nossos serviços."

Embora o Facebook não tenha detalhado os resultados das suas outras empresas, Zuckerberg disse que a plataforma de partilha de imagens Instagram mantém um crescimento forte e já ultrapassou mais de mil milhões de utilizadores.

Os resultados não foram a única desilusão da rede social esta semana. Na quarta-feira de manhã, surgiram notícias de que o Facebook ia voltar a abrir escritórios na China, na província de Zhejiang, depois de uma década sem autorização para funcionar no país. A empresa tinha recebido aprovação do governo para investir em startups locais. Porém, depois de a notícia surgir nos media internacionais, a autorização, que estava listada numa base de dados do governo, desapareceu e grande parte das referências ao projecto foram eliminadas dos órgãos noticiosos chineses.

