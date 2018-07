Mais de um em cada quatro iPhone 6 que são colocados a reparar tinham algum defeito de fabrico, segundo um estudo da empresa Blancco. Citado pelo El País, o estudo mostra também que o Xiaomi Redmi 4 é o Android que mais defeitos de fábrica apresenta, ainda assim num valor inferior ao do iPhones 6S.

Diz este estudo, que se baseia nos dados de reparação do último trimestre de 2017 na Europa, Ásia, Austrália e América do Norte, que os dispositivos da Apple estão mais propensos a avariar do que os com o sistema operativo da Google. Ainda assim, são os telemóveis da Samsung aqueles que mais falham (34% dos telefones avariados apresentavam defeitos de fabrico).

Nos dispositivos da Apple as avarias mais comuns são de hardware e de conectividade, em especial problemas com o Bluetooth e o Wi-fi, nos Android os problemas surgem mais no próprio software e no rendimento do dispositivo.

Em relação ao sistema operativo, os utilizadores de iPhone actualizam mais os seus telemóveis: 88,8% tinham instalado o iOS 11, a última versão do sistema operativo, mas nos utilizadores de Android a situação não é bem assim, as versões Nougat (2016) e Oreo (2017) estão disponíveis em apenas (30,8% dos dispositivos).

Android e iOS combinados têm mais de 99% da quota de mercado dos smartphones a nível global.

