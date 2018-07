A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira o chefe da delegação de Albufeira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por suspeitas de corrupção passiva, encontrando-se esta manhã a realizar buscas naquela repartição. A notícia foi confirmada pela Judiciária num comunicado, tendo o PÚBLICO apurado que o detido é um inspector-chefe de 56 anos, que se encontra no Estabelecimento Prisional de Faro e deve ser presente esta sexta-feira a um juiz de instrução.

Em causa, nesta investigação, está o alegado recebimento, por parte daquele responsável, de "luvas" para facilitar os processos de autorização de residência apresentados por estrangeiros. Os valores recebidos serão da ordem das centenas de euros por processo. O chefe do SEF é o único funcionário da instituição suspeito neste caso. "O detido, chefe da delegação regional de Albufeira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, desde meados de 2017 recebia presumivelmente quantias monetárias de estrangeiros, para a concessão de autorização de residência em Portugal", adianta a nota da PJ. Os alegados corruptores serão cidadãos de várias nacionalidades, nomeadamente russos, indianos e paquistaneses.

A investigação teve por base uma participação, feita em meados do ano passado, pelo próprio SEF, entidade que, segundo o comunicado, "colaborou estreitamente com a Polícia Judiciária no decorrer de todas as diligências". O caso é dirigido pela 2ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Faro, que delegou a investigação na PJ de Faro.

Contactada pelo PÚBLICO, a assessoria de imprensa do SEF recusou fazer qualquer comentário ao caso, remetendo para o comunicado divulgado pela PJ.

