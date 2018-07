Israel

PUB

É com espanto que tenho constatado as reacções negativas à lei dita do Estado Nação judaico ultimamente adoptado pela Knesset em Jerusalém, pois tal lei para-constitucional limita-se a constatar o óbvio e basta "aportuguesar" o texto em questão para tornar mais evidente o ridículo, porque absurdo de tais reacções.

Assim poderíamos ter uma lei adoptada na nossa Assembleia da República que dissesse que: "Portugal é a Pátria histórica do povo português que nela tem um direito exclusivo à autodeterminação nacional", que "Lisboa é a capital de Portugal", que "o português é a língua oficial do Estado Português" excluindo qualquer outra e que "o Estado valoriza o regresso de comunidades portuguesas, apoiando-as e integrando-as", como aliás já fizemos com os 700.000 retornados em 1974-75 ou como ainda poderemos vir a fazer, se necessário, com os portugueses da Venezuela ou de outros países.

PUB

Certamente que ninguém vislumbraria nesta lei imaginária qualquer vestígio de racismo ou de apartheid... Pelo contrário, constata-se pelas reacções ouvidas ou publicadas, que continua a existir, fruto de vários séculos de antijudaísmo e de antisemitismo um ainda disseminado, dissimulado ou inconsciente preconceito negativo a tudo que é judeu, que urge corrigir demonstrando que Israel, única democracia numa região que não conhece tal coisa, deve ser visto como um Estado normal.

F.A. Castanhinha, Santo António dos Cavaleiros

O OE não é para todos os portugueses

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro das Finanças, Mário Centeno, é uma versão português suave da sua antecessora malquista, Maria Luís Albuquerque. Dizer que o Orçamento do Estado é para todos os portugueses - é uma falácia. Disse que para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) houve mais 700 milhões de euros. As cativações e a estatística desmentem-no. Ainda assim, destes, centenas de milhões de euros foram transferidos do orçamento da saúde pública para a saúde privada. O Partido Socialista defende o SNS ou quer entregá-lo de mão beijada à ganância lucrativa dos privados? Defina-se. Em recente entrevista, ao PÚBLICO, Centeno nem teve uma palavra para a Cultura nem para com os Assistentes Operacionais do SNS - os operários da saúde do Estado. Está a tomar a lógica de Vítor Gaspar, o de muito má memória, em relação à função pública fustigada durante a crise (dos bancos…).

Com o crescimento económico, não tem nem uma tentativa de diálogo com os trabalhadores que servem o Estado, há 10 anos sem aumento de salário. É um tique autoritário. O presidente do Eurogrupo Mário Centeno dá ordem ao ministro das Finanças Mário Centeno para não abrir os cordões à bolsa. Isto é surreal e inaceitável.

Vítor Colaço Santos, Areias

PUB