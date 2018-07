O procurador especial Robert Mueller quer analisar publicações feitas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, na rede social Twitter, por possível obstrução à justiça. As mensagens sob investigação são referentes ao procurador-geral Jeff Sessions e ao antigo director do FBI, James Comey, segundo três fontes ouvidas pelo New York Times, num artigo publicado esta quinta-feira. Em causa estará a tentativa do Presidente de pressionar e intimidar os dois responsáveis.

Já antes de assumir a Presidência, Donald Trump utilizava a rede social para expressar opiniões e até para atacar figuras públicas. Quando tomou posse, houve quem temesse que o seu livre espírito no mundo do Twitter pudesse ter consequências legais – algo que, como nota o New York Times, é agora fundamentado por esta investigação.

A análise das publicações do Presidente é apenas um passo na investigação de possível obstrução à justiça, que analisa também encontros privados de Trump com Comey – que foi despedido pelo próprio Trump – e com Sessions, assim como comunicados da Casa Branca e ataques públicos.

A notícia de que Trump estava a ser investigado por uma possível obstrução à justiça surgiu em Junho do ano passado, num inquérito já liderado pelo procurador especial Robert Mueller, responsável também pelo caso da ingerência russa nas eleições norte-americanas de 2016.

Nesta quinta-feira, Donald Trump acusou ainda o Twitter de dar menos destaque a figuras republicanas, sem apresentar quaisquer provas ou sustentar as afirmações – a rede social negou em comunicado que tal fosse verdade.

