As autoridades japonesas executaram nesta quinta-feira os últimos seis membros da seita japonesa que em 1995 realizou um ataque no metro de Tóquio com gás sarin. O ataque matou 13 pessoas e fez quase seis mil feridos. A execução foi confirmada pelo Governo japonês. No início deste mês, o Japão já tinha executado parte do grupo. A pena de morte — através de enforcamento — foi aplicada a sete membros da seita a 6 de Julho, com a execução do criador e mentor do grupo, Shoko Asahara, responsável pelo planeamento do ataque de 1995.

PUB

O grupo de 13 membros, agora todos executados, integrava a Aum Shinrikyo (em português Verdade Suprema), uma seita japonesa precursora de um culto apocalíptico, criada por Shoko Asahara em 1987. Com os seus ataques, o grupo pretendia derrubar o Governo japonês, com recurso a armas químicas e biológicas.

A seita foi responsável pela morte de 27 pessoas. Deste total, 13 das fatalidades resultaram do ataque no metro de Tóquio, conduzido numa das horas mais movimentadas do dia. Grande parte das vítimas atingidas pelo atentado na capital japonesa ficou com ferimentos permanentes devido ao gás sarin, uma potente substância neurotóxica desenvolvida como insecticida na década de 1930, na Alemanha.

PUB

O gás actua sobre o sistema nervoso e interfere com as mensagens dos neurónios para os músculos (através dos neurotransmissores), causando uma intoxicação severa, contracção de órgãos e morte por asfixia.

“Foi um crime sem precedentes que não pode voltar a acontecer e que aterrorizou não só as pessoas no Japão, mas que chocou a sociedade a nível mundial”, declarou a ministra da Justiça japonesa, Yoko Kamikawa, durante a conferência de imprensa do Governo, citada pela Reuters. A governante recordou o terror vivido pela população japonesa após o ataque e a sensação de insegurança no espaço público que permaneceu.

PUB