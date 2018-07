Alexandre Benalla, o homem no centro do escândalo que está a abalar a presidência de Emmanuel Macron, falou em público pela primeira vez desde que foi demitido da equipa de segurança pessoal do Presidente francês. O segurança admite ter cometido “um grande erro”, que acabou por ser utilizado para atingir politicamente Macron.

PUB

“Eu era o ponto fraco, o meu caso foi usado para ajustar contas, foi tirado da proporção”, disse Benalla numa entrevista ao diário Le Monde publicada esta quinta-feira. Sem mencionar nomes, o ex-segurança do Presidente francês diz que o caso “serviu vários interesses”.

Benalla viu o seu nome baptizar um affaire depois de ter sido identificado num vídeo gravado durante as manifestações do Dia do Trabalhador em Paris a agredir duas pessoas enquanto usava um capacete de polícia. Ao início, Macron decidiu apenas suspender Benalla durante 15 dias, mas o caso ganhou dimensão e foram abertas duas comissões de inquérito, na Assembleia Nacional e no Senado, para investigar a forma como o Palácio do Eliseu geriu o assunto.

PUB

Benalla acabou por ser demitido definitivamente na semana passada, mais de dois meses depois da gravação do vídeo. O segurança é alvo de uma investigação judicial.

PUB