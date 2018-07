Pedro Silva meteu o turbo e deixou concorrência para trás no arranque do Europeu Amador de Sub-16 anos, conhecido como European Young Masters, sob a égide da EGA (Associação Europeia de Golfe), a decorrer no Hauger Golfklubb, no condado norueguês de Akershus, vizinho do de Oslo e da fronteira com a Suécia.

O jogador da seleção nacional e do Club de Golf de Miramar concluiu a primeira volta do Campeonato da Europa de Sub-16 anos com aquele que foi, de longe, o melhor resultado entre os 54 competidores em rapazes.

Com 66 pancadas (-6), num cartão com oito birdies e dois bogeys, Pedro Silva lidera com quatro de vantagem sobre os mais próximos concorrentes – um trio com 70 (-2) composto pelo finlandês Sakke Siitala, o italiano Lucas Fallotico e o dinamarquês Sebastian Friedriche.

Não é a primeira vez neste Europeu que um português lidera ao primeiro dia com uma volta de 66. Em 2013, Pedro Almeida, do Oporto Golf Club, fez igual na abertura no Hamburger Golf Club (Par71), Alemanha. Terminaria a prova com -7 e empatado na 2.ª posição com o dinamarquês John Axelsen. Contudo, no desempate pela última melhor volta, foi o escandinavo que ficou com o título de vice-campeão.

Daniel Rodrigues, o outro português em prova este ano nos rapazes, 8.º na sua estreia na edição passada jogando a última volta no grupo de honra, e vindo de um 8.º lugar no Junior Open Championship na Escócia, está nos 14.ºs, com 74 (+2), numa volta que incluiu um triplo bogey no 11 (Par 4).

Na prova de raparigas, Leonor Medeiros fez 75 para se posicionar entre as 13.ªs, somente a cinco pancadas da dupla de líderes composta pela russa Natalia Guzeva e a sueca Ester Fagersten, ambas com 70. A completar o quarteto português, Rita Costa Marques está empatada em 20.ª com a escocesa Hannah Darling, as duas com 77.

Na Taça das Nações, onde contam os três melhores resultados dos quatro representantes de cada país, Portugal está na frente com 215 pancadas (-1), seguindo-se a Suécia (217) e a Noruega (218).

Pedro Silva afirmou ao Gabinete de Imprensa da FPG: "Hoje foi um dia bastante bom, sem dúvida, o meu tee shot e o chip estiveram perfeitos num campo bastante seco, em que se criam bastantes oportunidade de birdie se se conseguir colocar bem a bola. O campo não está nas melhores condições, os fairways muito secos e os greens algo moles, o que o torna acessível."

Ladies European Amateur Championship

Em paralelo, hoje jogou-se o segundo dia do Ladies European Amateur Championship, o Europeu Individual Amador de Senhoras. Há duas portuguesas em prova e nesta quinta-feira há que registar a subida de 25 lugares para as 105.ªs de Leonor Bessa ao acrescentar um 74 ao 80 inaugural, para um total de 154 (+10). Já Sara Gouveia desceu 11 posições para as 97.ºs, com 153. A líder é a alemã Esther Enseleit, com 135 (64-71), 9 abaixo do Par.

