O Rio Ave perdeu esta quinta-feira, por 1-0, com o Jagiellonia Bialystok, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, disputado em Bialystok, na Polónia, mantendo, apesar de tudo, intactas as esperanças para poder seguir em frente nas provas europeias.

Os polacos colocaram-se em vantagem praticamente na primeira investida, um lance rápido de transição que Mateusz Machaj (9') transformou em golo, aproveitando um erro de Jonatham Buatu, a falhar o alívio e a isolar o polaco.

Sem o castigado Nadjack e os lesionados Nuno Santos e Murilo, o treinador do Rio Ave, José Gomes, lançou quatro reforços (Borevkovic, Buatu, Matheus Reis e Galeno), tendo sido forçado a recorrer a um quinto logo aos 18 minutos: Diego Lopes lesionou-se e foi substituído pelo ponta-de-lança Bruno Moreira.

O ex-Paços de Ferreira dispôs de imediato da melhor oportunidade dos vilacondenses, com o guarda-redes do Jagiellonia, Kelemen, a negar-lhe o empate.

Num relvado inundado devido à forte chuva que caiu no início do desafio, os polacos baixavam as linhas e convidavam os portugueses a atacar, na esperança de surpreender mais uma vez no contra-ataque. Por seu lado, o Rio Ave aceitava o repto e assumia o comando do encontro, mesmo experimentando enormes dificuldades para conseguir circular a bola.

Galeno esteve perto de igualar a partida, em lance que o defesa polaco Mitrovic desviou para o poste, após um cruzamento do jovem brasileiro cedido pelo FC Porto - Galeno já ameaçara, servindo Gelson Dala na área e falhando por pouco o golo de livre directo -, mas a vantagem polaca manteve-se até ao intervalo.

Na segunda parte, o Jagiellonia surgiu mais empenhado no ataque, aproveitando o melhor estado do relvado. Mas sem grandes ocasiões para marcar, o adversário do Rio Ave voltou a um registo mais cauteloso, defendendo a curta vantagem que terá que segurar em Vila do Conde.

