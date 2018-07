O Rio Ave disputa nesta quinta-feira, com os polacos do Jagiellonia Bialystok, a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. O jogo na Polónia é a primeira partida oficial do Rio Ave na época 2018-19.

O clube português tem pela frente o vice-campeão da I Liga polaca de 2017-18, mas José Gomes, que faz também a sua estreia em partidas oficiais pelo Rio Ave, considera que “não há favoritismos”. “Eles têm a vantagem de terem jogado no jogo do campeonato com os jogadores da época passada, mas estamos aqui para nos batermos cara a cara”, afirmou na antevisão.

José Gomes, que quer que os seus comandados tomem controlo do jogo através da posse de bola, analisou a equipa adversária, que "está bem estudada": “Vamos defrontar uma equipa fortíssima, que tira partido do poder físico porque é fisicamente muito forte e com jogadores agressivos na disputa da bola. Nas bolas paradas, tiram alguma vantagem. Eles assentam o jogo pelos corredores, com velocidade e dinâmica."

O técnico português, que sucede a Miguel Cardoso, não teve muito tempo para implementar as suas ideias antes do primeiro grande teste da época, mas os jogadores não se sentem prejudicados por isso, como fez notar o capitão da equipa. “Obviamente que, com a mudança de treinador, novas ideias são implementadas, mas acredito que o mister tem feito essa mudança com muita inteligência”, disse Tarantini.

O treinador do Rio Ave viajou para a Polónia com um lote de 20 jogadores, onde não estão Nuno Santos e Murilo, por causa de lesão. A segunda mão disputa-se a 2 de Agosto, no Estádio do Arcos, em Vila do Conde.

Nas outras partidas do dia, o Sevilha, equipa que mais vezes venceu a Liga Europa (5), recebe os húngaros do Újpest FC, e o Besiktas, que no ano passado ficou em primeiro no grupo da Liga dos Campeões em que também se encontrava o FC Porto, joga nas Ilhas Feroé com o B36 Tórshavn.

